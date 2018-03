Dal 28 aprile la 31° Mostra del fiore di Francavilla

FRANCAVILLA. La Mostra del Fiore, organizzata dal 1976 dall’A.R.F.A., Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese, giunge nel 2007 alla sua 31esima edizione. Due gli aspetti fondamentali: la crescita della manifestazione oltre i confini nazionali ed il coinvolgimento delle attività produttive ed artigianali territoriali.

La programmazione dell'edizione 2007 che partirà il 28 aprile e terminerà il 1 maggio seguirà un filo conduttore legato all'ambiente.

La prima e più impegnativa prova del Concorso Internazionale di Arte Floreale si svolgerà nel suggestivo Parco di Villa Turchi.

Quest'ultimo rappresenta dunque una novità per i visitatori.

Da Villa Turchi il cammino continuerà fino alle sale del Museo Michetti, sito nel cuore della città. Qui lo scenario è senza dubbio d'eccellenza: le sale ipogee torneranno ad ospitare le altre prove del Concorso floreale mentre le sale circostanti il chiostro accoglieranno ulteriori esposizioni ed attività.

Infine, vi sarà la sezione dedicata all'agro-ambiente con una ricca e variegata “vetrina”

La Mostra aprirà al pubblico sabato 28 aprile 2007, alle ore 11.00, presso il Museo Michetti.

L'ingresso è gratuito.



PROGRAMMA





7° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ARTE FLOREALE - “FIORI ED EMOZIONI”



Come ogni anno il Concorso Internazionale di Arte Floreale “Fiori ed emozioni”, organizzato e gestito dall'European Athenaeum of Floral Art, è riservato a maestri fioristi di fama internazionale. Queste le dodici squadra in gara nell'edizione 2007, ciascuna delle quali è composta da due concorrenti: DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, ISLANDA, ITALIA, GIAPPONE, LITUANIA, (2) NORVEGIA, RUSSIA, SVEZIA, UCRAINA.



“Magical Flowers” è il titolo e dunque il filo conduttore del concorso e più nello specifico delle quattro prove in calendario dal 26 al 28 aprile, ossia nei giorni antecedenti l'apertura al pubblico della Mostra del Fiore.



Questo il programma in dettaglio:



Giovedì 26 aprile 2007

Prima prova – “LA NATURA MISTERIOSA”

Parco Villa Turchi – interna giornata

I concorrenti saranno chiamati a realizzare un intervento, in un'area delimitata ed assegnata ad ogni singola squadra, utilizzando esclusivamente i materiali che si trovano all'interno del parco



Venerdì 27 aprile 2007

Seconda prova – “TRONO MAGICO”

interno Museo Michetti (MuMi) – 9,30-12,30

Tutti i fiori saranno dati a sorpresa e i concorrenti potranno utilizzare materiali trovati nella natura.



Terza prova – “IL FIORE MAGICO”

area esterna Museo Michetti (MuMi) – 14.30-18.00

Tutti i fiori saranno dati a sorpresa e i concorrenti potranno utilizzare materiali trovati nella natura.



Sabato 28 aprile 2007

Quarta prova - “FORME MAGICHE”

interno Museo Michetti (MuMi) – 9.30-12.30

Tutti i fiori saranno dati a sorpresa e i concorrenti potranno utilizzare materiali trovati nella natura.



Premiazione in serata.



27/04/2007 11.46