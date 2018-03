Sabato il premio giornalistico Carletti a Pescara

PESCARA. Sabato 24 marzo, alle ore 16.00 a Pescara, nella Sala De Cecco in Piazza Unione, si rinnoverà l’appuntamento con le firme più prestigiose del giornalismo italiano che hanno preso parte all’edizione 2007 del Premio Internazionale “Guido Carletti”. Alla cerimonia saranno presenti il Presidente del Consiglio Regionale Marino Roselli e i rappresentanti delle istituzioni della Provincia e della Città di Pescara.

Sabato, dunque, si conclude la manifestazione con la premiazione dei giornalisti. A vincere il Premio Internazionale è Gianni Minà per la rivista Latinoamerica; per i Premi Nazionali, Claudio Gallone (settimanale Oggi) per la carta stampata, Le Iene, per la sezione filmati, con “I bambini abbandonati del Congo” di Luigi Pelazza. Targa d'ora per la Fotografia a Francesco Cocco. I giornalisti saranno personalmente a Pescara per ritirare gli ambiti premi.

Igor Man, vincitore dello scorso anno del Premio Speciale della Giuria, sarà l'ospite d'onore.

Non sarà presente, per impegni personali che lo trattengono a Torino, Alain Elkann, designato per il Premio Speciale della Giuria. In questo caso il Premio Speciale 2007 risulta non assegnato. Altro premio non assegnato è il Premio Regione Abruzzo in quanto i lavori pervenuti sono stati pochissimi e, oltretutto, risultati fuori dal tema imposto. A questo proposito, la Giuria , all'unanimità, ha deciso che il Premio Regione Abruzzo non sarà più riproposto.

Saranno inoltre consegnate le due borse di studio ad Alessia Mari e Senio Bonini, vincitori tra le Scuole dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti; saranno consegnate le quattro targhe onorifiche a personalità nazionali distintesi per la solidarietà praticata e sarà premiato il vincitore del Concorso di Pittura riservata ai detenuti del Carcere di Sulmona che hanno esposto le loro opere alla Mostra “Solidarietà per la Solidarietà” presso la Maison des Arts – Fondazione Pescarabruzzo.



