Cultura. «Un unico progetto innovativo per Regione e Province»

ABRUZZO. Regione Abruzzo e Province presenteranno un unico progetto culturale innovativo nell'ambito del Patto per le attività culturali e di spettacolo. È quanto deciso nel corso della riunione che stamane si è tenuta a Palazzo Centi tra il presidente della Regione, Ottaviano del Turco, i quattro presidenti delle province abruzzesi: Ernino D'Agostino (Teramo), Tommaso Coletti (Chieti), Pino De Dominicis (Pescara) e Stefania Pezzopane (L'Aquila) e il presidente dell'Anci Abruzzo, Antonio Centi.

In questo modo le cinque istituzioni regionali aderiscono ad un progetto nazionale, frutto di un accordo tra il ministero dei Beni e le Attività culturali, la Conferenza della Regoni, l'Anci e l'Upi, di valorizzazione e promozione della spettacolo e degli eventi culturali in un quadro di assoluta innovazione.

«Il Ministero», hanno spiegato alla regione, «ha uno stanziamento per il 2007 di 20 milioni di euro e cofinanzia progetti presentati dalle istituzioni. Per non disperdere risorse e idee, Regione e Province, accogliendo in questo senso l'idea di Antonio Centi, hanno deciso di presentare una proposta comune in grado di guadare con attenzione all'area del Mediterraneo».

Un progetto multispettacolare e multiculturale con scambi tra le diverse realtà del Mediterraneo. Su questa idea di base è destinato a muoversi il tavolo che è stato istituito tra i cinque enti e che dovrà tecnicamente elaborare il progetto culturale.

«Con le Province ci siamo mossi in assoluta sintonia - ha detto il presidente della Regione, Ottaviano Del Turco - e l'idea di un unico progetto mi sembra una strada assolutamente praticabile. In questo modo - aggiunge il Presidente - si esce dalla logica della territorialità e del campanile e si presenta a Roma un Abruzzo della cultura e dello spettacolo unico ma composto dalle voci di ogni provincia. Insomma - ha concluso Del Turco - un esempio di buon governo».



14/03/2007 16.59