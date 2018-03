Avezzano. I bambini della Mazzini adottano la Biblioteca in Ospedale

AVEZZANO. Il Circolo Didattico “G. Mazzini” di Avezzano ha adottato la biblioteca in Ospedale, la struttura, gestita dai volontari della Federazione Nasi Rossi, che propone gratuitamente libri, audiovisivi e televisori ai degenti dei reparti dove il servizio è attivo.

Le famiglie dei bambini della materna hanno promosso una colletta che hanno quindi riversato ai Clown dei Nasi Rossi a titolo di rimborso per uno spettacolo comico da loro organizzato presso la scuola, in occasione del periodo di carnevale.

«I bambini si sono divertiti moltissimo, e sono stati trascinati in quel mondo che solo i clown riescono a determinare. A tutti è stato lasciato un simpatico omaggio a ricordo dell'evento», ha dichiarato Sabrina Mastrodicasa, coordinatrice dei progetti dei Nasi Rossi per Avezzano.

«Il contributo riconosciutoci dalle famiglie verrà utilizzato per potenziare e migliorare il servizio di prestito libri in ospedale. Alla scuola, in segno di riconoscenza per la fiducia accordataci, rilasceremo un certificato di adozione della biblioteca. Ci auguriamo che l'esempio del circolo didattico del dirigente Abramo Frigioni possa essere seguito da altri, disposti a coinvolgersi attivamente in un progetto condiviso», ha concluso Mario Vitale, Presidente dei Nasi Rossi.

La biblioteca in ospedale si trova al secondo piano, nell'ala degli uffici amministrativi, ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 alle 18:00.

Al suo interno è possibile trovare, oltre alle varie scaffalature necessarie a contenere il patrimonio librario disponibile, svariati giochi da tavolo e sussidi audio-visivi, sia per bambini che per adulti.

Per i degenti che non possono lasciare le loro stanze, e' previsto un servizio itinerante di prestito-libri in corsia.

Per lo svolgimento del medesimo, i volontari passano in corsia con un carrello attrezzato a biblioteca ambulante: sul medesimo vengono sistemati libri, cd musicali, DVD, libri per bambini.



