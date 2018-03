Sport e scuola, il nuovo progetto di Teramo Basket

TERAMO. La Teramo Basket, in collaborazione con l'Università degli studi di Teramo, sta realizzando un programma operativo rivolto al mondo dei giovani e della scuola. Il nuovo Progetto vuole creare un dialogo ed una comune progettualità con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio e deputate alla formazione dei giovani.

La Società biancorossa è convinta che la diffusione della pratica e della cultura sportiva «sia uno stimolo molto importante per sviluppare nei ragazzi una sana cultura del vivere».

Il progetto si pone l'obiettivo di realizzare una collaborazione costruttiva con il mondo della scuola, in tutti i suoi ordini e gradi, per creare nei ragazzi la nascita e lo sviluppo di un sano interesse nei confronti dello sport e un approccio «a quei valori educativi e a quei significati culturali che il rapporto con lo sport può favorire» e la creazione di nuovi corsi di avviamento alla pratica sportiva presso le strutture sportive degli Istituti visitati con propri istruttori.

Il progetto prevede lo svolgimento di incontri tra una delegazione di Istruttori della Scuola basket della Teramo Basket, di due giocatori della squadra di Serie A Siviglia Wear Teramo e gli studenti delle Scuole Elementari e Scuole Medie con il primario obiettivo di creare interesse nei ragazzi verso il mondo dello sport ed, in particolare, verso il basket e si concentreranno sullo sviluppo del tema "Lo Sport:

una passione da vivere"

Presso le Scuole che aderiscono al progetto verranno effettuate delle lezioni per l'avviamento alla pratica sportiva durante la mattina, in orario curricolare.

Gli studenti saranno invitati a creare dei testi, sotto forma di articolo di giornale o di pagina di diario (per i ragazzi delle medie) o dei disegni (per i bambini delle elementari), in cui potranno esprimere le sensazioni provate in quell'incontro ed il loro pensiero verso il mondo dello sport, in particolare verso il basket.

I lavori saranno giudicati dalla Commissione composta da Docenti dell'Università degli Studi di Teramo. All'autore del miglior tema, per le Scuole Medie, e del miglior disegno per le Scuole Elementari, sarà consegnato come premio un Personal Computer completo.

Presso ogni Istituto Superiore il Progetto prevede lo svolgimento di un incontro – dibattito, al quale parteciperanno l'Head Coach e due giocatori della squadra di Serie A della Siviglia Wear Teramo, il preside e gli studenti dell'Istituto, sul tema : " Lo sport come palestra di vita" che si articolerà in uno dei sottotemi "Oggi i giovani sono disposti a fare sacrifici per il raggiungimento di un obiettivo?", "L'importanza di raggiungere un obiettivo nel rispetto delle regole" , "La globalizzazione nello sport: intreccio di usi, costumi e stili di vita diversi"

Alla fine dell'incontro gli studenti dovranno redigere una relazione sul tema trattato. I lavori saranno quindi valutati dalla Commissione composta da Docenti dell'università degli Studi di Teramo. L'autore della migliore relazione sarà premiato con una Borsa di Studio consistente in un Viaggio Premio In Inghilterra della dura di 20 giorno nel periodo giugno – luglio 2007 .

A conclusione di ogni incontro, gli studenti di ogni istituto visitato saranno ospitati gratuitamente al palasport di Scapriano in occasione di una delle gare del Campionato di Serie A della Siviglia Wear Teramo, in un settore loro riservato, accompagnati dal personale docente e non – docente.

Il Progetto Scuola partirà ufficialmente venerdì 16 febbraio presso l'Istituto Magistrale "G. Milli" e la scuola Elementare San Berardo di Teramo



GLI ISTITUTI CHE HANNO ADERITO



• Scuole Elementari

• San Berardo;

• Risorgimento

• Nepezzano

• Noè Lucidi

• Colledara – Tossicia

• Torricella Sicura





Scuole medie

• San Nicolò

• "Savini"

• "Zippilli"

• Colledara – Tossicia

• Torricella Sicura



Istituti Superiori

• Liceo Classico "Delfico"

• Liceo Scientifico "Einstain"

• Istituto Tecnico Statale per Geometri "C. Forti"

• Liceo Artistico Statale

• Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "Rozzi"

Istituto Liceale "Milli





03/02/2007 10.36