Le domeniche a piedi con il Wwf di L’Aquila

L’AQUILA. Domenica prossima, 14 gennaio, dopo la pausa natalizia, tornano le facili escursioni alla scoperta di storia e natura intorno a L'Aquila, con il 6° appuntamento con "le domeniche a piedi", il programma organizzato dalla sezione provinciale di L'Aquila del WWF in collaborazione con la Scuola di Escursionismo "Itinera".

La passeggiata partirà da San Gregorio, con la breve salita al Monte Manicola; dopo aver visitato alcune caratteristiche "capanne a tholos" si scenderà nella pianura tra Paganica e Bazzano. Camminando su stradine sterrate in un paesaggio agrario si raggiungerà l'antica chiesa di San Giustino. Infine, costeggiando il Torrente Raiale ed il Fiume Vera, si arriverà a Bazzano, dove l'escursione si conclude davanti alla splendida chiesa di Santa Giusta.

L'escursione, lunga 9 km e con un dislivello in salita inferiore a 200 metri, è accessibile a tutti.

L'equipaggiamento richiesto è: abiti comodi, giacca impermeabile, scarpe da trekking, acqua, colazione al sacco, sacchetto per riportare a casa i rifiuti; molto consigliata la macchina fotografica.

L'appuntamento per i partecipanti è alle ore 9,45 presso il terminal bus di Collemaggio a L'Aquila.

Spostamenti con autobus urbano; rientro alle ore 16,00.

Prenotazioni entro le ore 14,00 di sabato 13 gennaio.

Info: aquila@wwf.it



11/01/2007 8.43