Un libro è per sempre: le idee regalo per un Natale "cartaceo"

IDEE REGALO. Una breve guida ad un regalo intelligente ed economico: un libro. Un viaggio attraverso gli scaffali delle librerie, alla ricerca di un testo originale e significativo.

Associare il Natale ai regali è fin troppo facile, ma associare il giusto regale alla persona adatta è ben più difficile. Quante ore passate girando di fronte alle vetrine, tra i manichini, nelle gallerie espositive, senza trovare nulla.



E regalare, invece, un libro?Economico, per tutti i gusti, facili da trovare, facile da conservare, di sicuro utilizzo: se non lo si legge, uno spazio nella personale biblioteca lo si trova sempre.Questo Natale propone nelle librerie, come sempre, una scelta ampia e sfaccettata: saggistica, romanzo, storia, investigazione, arte, classici, fotografie, sportIl destinatario del vostro dono è un amante delle inchieste giornalistiche e saggistiche?Allora, cosa meglio di uno dei tanti manuali Bur sui fattacci del nostro paese? Da Travaglio a Giavazzi, da Gomez a Beha: i testi proposti da(facilmente riconoscibili dalla copertina monocolore, con il titolo che copre tutta la pagina in grandi caratteri) coprono tutto il giornalismo d'inchiesta italiano, quello ancora coraggioso nelle parole e nelle scelte.Il prezzo varia dagli 8 euro per “Lobby d'Italia” di Gavazzi, ai 12 di “Indagine sul calcio” di Oliviero Beha. Per restare in tema, e spendere qualche euro in più, “Gomorra” di Roberto Saviano, uno dei successi letterari dell'anno: pagine fittissime sul mondo della camorra, tra economia e sogno di potere, per 15,50 euro Mondatori, o “La grande bugia”, ennesimo capitolo sull'altra storia delle Resistenza italiana, a cura di(Sperling&Kupfer, 18 euro). E, perché no, il nuovo lavoro cartaceo di Bruno Vespa, “L'Italia spezzata” (Mondadori, 18 euro).Se invece si vuole restare su pagine più “soft”, cosa meglio di un romanzo o di una raccolta di racconti?Qui le proposte sono davvero infinite e coprono centinaia di anni di storia delle letteratura: mai sottovalutare, infatti, la bellezza di un classico da regalare, che costa poco e affascina sempre. Di questi, se ne trovano decine di edizioni dei più svariati prezzi, che raramente superano i dieci euro. L'economica Feltrinelli ci dà, ad esempio, un ampio panorama da 5 ai 9 euro, con tante possibilità anche solo simboliche: ad esempio, perché non far capire al proprio destinatario l'importanza della vostra amicizia regalandogli il “De amicitia”, di Cicerone?Non sarà certamente una lettura scorrevole, ma avrà un valore simbolico nel titolo forte, fortissimo (anche laha una vasta scelta di classici, ma costano qualcosina in più, euro giustificati da un'impaginazione e carta migliore: la media è di poco superiore ai 10 euro per volume).Stessa cosa si può fare con prodotti più vicini a noi: un vostro amico è fresco innamorato? Cosa meglio allora di “Le cose dell'amore”, di Umberto Galimberti: un'occasione per regalare un grande del pensiero italiano e, allo stesso tempo, immortalare quel neonato (o già consolidato) sentimento.Potete invece puntare sulla “qualità”: le edizioni E/O ad esempio, stanno proponendo una serie di titoli dei loro autori di successo a soli 9 euro, rilegati in una carta e formato del tutto particolari. Di Massimo Carlotto, autore del successo “”, potete trovare “Niente, più niente al mondo”, mentre di Jean-Clude Izzo (che in Italia ha raggiunto il successo con la trilogia su Marsiglia, ora anche in) “Aglio, menta e basilico”, una raccolta di racconti sul Mediterraneo e i suoi profumi e sapori. Piccola chicca: un racconto inedito dal titolo “La cena di Natale di Fabio Montale”, che può essere letto con attenzione la sera della vigilia, paragonando le proprie ore prenatalizie a quelle del personaggio di Izzo.Oltre al già citata Saviano, la top ten delle vendite offre sempre e comunque degli ottimi spunti di regalo, anche se più commerciali: nelle librerie di questo Natale tra i titoli più venduti trovate due cognomi di autori tanto già conosciuti al grande pubblico, quanto più o meno esordienti nel mondo della carta: il sindaco di Roma Walter Veltroni con “La scoperta dell'alba” (Rizzoli, 16 euro) e Silvio Muccino, che in collaborazione con Carla Vangelista, propone “Parlami d'amore” (sempre Rizzoli, sempre 16 euro; il catalogo completo della).Se invece preferite restare su un costo contenuto e offrire, allo stesso tempo, un prodotto originale, ecco che “Toilet” vi viene incontro: a soli 5 euro, una raccolta di racconti brevi di giovani scrittori esordienti, con qualche nome di recente successo come Pulsatilla, intervistata a suo tempo dae caso dell'estate con “La ballata delle prugne secche”, della Castelvecchi, 10 euro. Sempre della stessa casa editrice, può essere un simpatico dono il libro di Franco Califano, uno dei personaggi mediatici del 2006: il suo “Calisutra” è disponibile a soli 10 euro, come buona parte dei prodotti dellaNon volete dimenticare la vittoria del mondiale? In libreria trovate di tutto sulla squadra campione del mondo, da economici calendari a 7 euro, a libri di professionisti del settore o calciatori. Su tutti però, il testo del ct dei campioni, Marcello Lippi: il suo “La squadra” è su tutti gli scaffali delle librerie italiane, a 16 euro. Sempre sul piano calcistico, uno spassosissimo testo è “Bidoni”, della Kowalski, a soli 8,50: una raccolta alfabetica di tutti i calciatori che sono arrivati in Italia con una valigia di promesse e sono partiti via con un biglietto di risate e disperazione dei tifosi. Chicca: nell'elenco anche l'ex pescarese Sliskovic.Ernesto Valerio 19/12/2006 14.27