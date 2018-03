A Popoli oggi l’apertura della personale di Sandra Di Marcantonio

POPOLI – Sarà inaugurata oggi pomeriggio, presso la Taverna Ducale, sede distaccata della Sovrintendenza Psae dell'Aquila, la personale di pittura dell'artista di origini svizzere, Sandra Di Marcantonio. Il vernissage sarà coordinato da Roberto Franco, direttore della sede Psae nonché curatore del catalogo e da Flavio Gioia, poeta e scrittore il quale, per l'occasione, presenterà il suo nuovo libro intitolato “Mediterraneo”, edito dalla casa editrice napoletana “Scrittura e Scritture”. Sandra Di Marcantonio vive e opera ormai da anni a Giulianova Lido, i suoi esordi nel mondo dell'arte risalgono all'età di 11 anni quando dipinse i suoi primi quadri ad olio. Dopo anni di sperimentazioni da autodidatta nell'ambito della poetica surrealista, si dedica a visioni che si muovono tra l'essenzialità, il simbolico e la psicanalisi. In merito alla sua esposizione nella città di Popoli scrive Roberto Franco: [ ] visioni esotiche e immagini esoteriche si espandono con grande potenza e vitalità in quella dimensione che è sempre appartenuta a maestri della metafisica. Il suo è un universo percettivo che racchiude gioie, contraddizioni, dolori e voglia di libertà. Le sue immagini, invece, diventano leggere e i suoi colori tensioni musicali che trovano risposta nello spazio e nel tempo [ ]. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 6 gennaio 2006 nei seguenti orari: la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20, escluso i giorni festivi.



Ivan D'Alberto 16/12/2006 11.41