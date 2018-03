''Cavalli!!'', in mostra a Guardiagrele le opere di Mausy Schauffele

GUARDIAGRELE. Esprimono vitalità, vigore ed eleganza, ma anche la malinconia che segue la ricerca della libertà, mai piena, mai del tutto appagata. Sono soprattutto belli, nella loro maestosa semplicità, i cavalli che l’artista argentina Mausy Schauffele ha tratteggiato nei suoi disegni, in mostra dal 10 al 30 dicembre a Guardiagrele (Chieti), in via Roma, 195.



Nel pomeriggio di domani (domenica 30 dicembre), alle ore 18, ci sarà l'inaugurazione della rassegna, intitolata «Cavalli!!». Le opere potranno poi essere ammirate tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 22.

Raffigurati distesi nel silenzio di una vegetazione appena suggerita da tratti sfumati di matita, o in una corsa apparentemente senza limiti (se non fosse per quella staccionata che li accompagna e li circonda), i cavalli di Mausy Schauffele assumono sempre un'espressione sincera, piena di dolcezza e, allo stesso tempo, di fierezza. Quella che vorresti sempre trovare in ogni viso e che soltanto un animale così nobile può regalare.

Nei disegni, nei quadri, nei murales, nei dipinti su vetro che la pittrice argentina ha realizzato – nel suo Paese di origine e in Italia, a Orsogna (Chieti), dove risiede da anni – si legge sempre la ricerca della serenità nella natura, negli animali, o nei visi di persone semplici e doloranti, di chi vive in condizioni sociali o ambientali difficili (l'anziana in miseria alle porte del Vaticano, avvolta in silenziosa dignità nel suo scialle; la venditrice indiana; il bracciante). Mausy sa cogliere la bellezza e la pace nelle piccole cose e nei sentimenti più schietti.



Nata a Buenos Aires, Mausy Schauffele dai 6 ai 14 anni di età ha frequentato come allieva lo studio del pittore Amadeo Gutierrez. Dai 16 ai 18 anni ha studiato con la guida della pittrice Leonor Albarellos. Si è laureata alla «Escuela Superior de Buenos Aires Prilidiano Pueyrredon». Tra il 1975 e il 1986 ha partecipato a mostre collettive e allestito diverse «personali» in Argentina.

Critici d'arte del suo Paese hanno pubblicato articoli e analisi delle sue opere su alcuni dei più importanti quotidiani e riviste argentini come "La Naciòn", "La Prensa", "Clarin", "Correo del Arte", "Arte del Dia", "Actualidad en el Arte y la Cultura". Alcune sue opere si trovano in collezioni private in Argentina, Brasile, Messico e Spagna.

Nel 1987 arriva in Italia dove si stabilisce con la sua famiglia. Nel 1988 espone per la prima volta a Lanciano e, nello stesso anno, a Orsogna. Nel 1995 espone nuovamente a Orsogna. Nel 2001 e nel 2002 dipinge le vetrate della Chiesa "Maria SS. delle Grazie" di Lanciano. Nel 2003 presso privati dipinge con la tecnica del «murales».

IL SITO: www.mausyschauffele.com.



09/12/2006 16.47