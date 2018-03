Premi "Dante Alighieri", oggi la consegna dell’onorificenza

PESCARA. Una serata di musica e di cultura per la cerimonia di consegna del Premio Dante Alighieri. Come da tradizione, anche quest’anno il conferimento del premio, organizzato dal Comitato pescarese della Società Dante Alighieri, presieduto da Cesare Giancola, avverrà poco prima di Natale, in un clima di festività e di auguri.

L'appuntamento è per sabato 9 dicembre alle ore 18 nell'Auditorium “E. Flaiano” di Pescara. Alla consegna dei premi seguirà il concerto di Natale con la partecipazione del Coro della Cattedrale di Pescara, diretto da don Rinaldo Lavezzo. Il coro, che in pochi anni ha raggiunto una fama internazionale, si esibirà in brani tratti da opere e composizioni musicali famose come la “Madama Butterlfly” di Puccini, l'Alleluja in lingua tedesca di Heandel e il canto di Natale “Les Anges dans nos campagnes”. Protagonista della seconda parte del concerto sarà il cantante Jò Di Tonno, reduce dal successo riscosso nel musical “Notre Dame de Paris” in cui ha interpretato il personaggio di Quasimodo.

La serata del “Premio Dante Alighieri”, diventato in pochi anni un premio internazionale cui possono accedere personaggi della cultura del panorama europeo, avrà inizio con la consegna del “Premio poesia” Dante Alighieri - Kivanis International di Pescara, assegnato a Fabrizio De Gregorio, studente della 2° N della Scuola Media Unificata “Tinozzi - Pascoli” che reciterà la sua poesia di fronte alla platea. Saranno inoltre premiati: Angelo Fabbrini, M° accordatore; Gabriella Albertini, pittrice abruzzese; Marcello Zaccagnini per l'azienda vinicola conosciuta in tutto il mondo; lo storico Luigi Pellegrini, dell'Università Chieti-Pescara; il Prof. Franco Di Silverio, urologo di fama internazionale e fondatore del Mutac, il Museo delle tradizioni e arti contadine di Picciano; Franco Mandelli, ematologo e presidente nazionale dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie e infine l'artista Jò Di Tonno.

Presentano il giornalista Franco Farias e Cristiana Marinucci. L'ingresso è aperto alla cittadinanza.



09/12/2006 9.34