400 aspiranti architetti studiano Navelli

NAVELLI. Il Comune ha stretto un accordo con la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti – Pescara che coinvolge circa 400 studenti in uno studio sistematico del borgo navellese.

Uno studio attento e dettagliato, sarà quello condotto da circa 400 studenti della facoltà D'Annunzio di Pescara. Un esperimento sul campo che produrrà importanti risultati per il paese e per gli studenti stessi.

Responsabili di questo lavoro sono i corsi di "Storia delle tecniche architettoniche" diretto dal professor Carlos Cacciavillani e "Scienza della rappresentazione II" diretto dalla professoressa Caterina Palestini.

La ricerca riguarda essenzialmente l'analisi della tipologia, dei materiali e della tecnica costruttiva nell'architettura del paese.

Alla fine della loro esperienza, gli studenti produrranno le cartografie del paese e, i migliori tra loro, la tesi di laurea sul lavoro svolto.



06/12/2006 10.18