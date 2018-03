Arti Note: l’ancora di salvataggio per aspiranti musicisti

«Arti Note vuole creare una sinergia costruttiva tra artisti in modo da realizzare una piattaforma su cui i talenti possano emergere , farsi notare magari costruendo da principio un successo locale che poi possa proiettarli verso un traguardo più importante».Questo è il programma e progetto, in sintesi, di Arti Note www.artinote.it, l'associazione musicale culturale con sede a Chieti Scalo. Esperienze personali e voglia di dare concretezza a sogni e progetti, hanno spinto un gruppo di amici a costituirsi in associazione: la promozione della cultura e della musica prende vita spesso grazie a delle basi strutturali ed organizzative forti, ed è questo che Arti Note offre a tutta l'utenza musicale.Festival, concorsi, mostre, musical, eventi popolari, realizzazione di demo ed esibizioni live: una realtà che non solo è giovane e dinamica nelle persone chela costituiscono, ma lo è altrettanto nelle proposte quotidiane di applicazione, per “aprire uno spiraglio e mettere equilibrio al disordinato fermento dipersone che provano a produrre cultura”. Laall'associazione comporta una serie di vantaggi, strutturali ed applicativi:sala prove, studio di registrazione (con possibilità di accordo suvitto e alloggio per chi) e locali collegati all'iniziativa per i propri live, oltre atutta l'assistenza e la voglia di fare dell'associazione a servizio dei proprio utenti. Chi fa musica, o vorrebbe farla, sa quanto è difficile trovare non solopersone, ma soprattutto locali ed attrezzature per realizzare il proprio “sogno in note”: avere a portata di tessera associativa un'ampia gamma di possibilità,potrebbe fare gola a molti. Per chi ne volesse comunque sapere di più, laoffre tutte le possibilità di incontrare i responsabili.E se intanto volete andare a vedere le iniziative e i gruppi “sponsorizzati” da Arti Note nelle loro performance live o in studio, ilpuò semplificarvi la scelta. Tutti gli artisti sono, intanto,: le loro passioni, il loro talento, il loro progetto e anche in streaming le loro creazioni, così da farvi un'idea di ogni artista presente e, perché no, trovare magari una futura passione o collaborazione.Ernesto Valerio 04/12/2006 8.42