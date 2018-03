"Cpiace", bontà nel cuore della Val Vomano

TERAMO. Si svolgerà dall'8 al 10 dicembre 2006 nei Comuni di Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio e Cermignano, in provincia di Teramo (Abruzzo), la prima edizione di "C piace, bontà nel cuore della Val Vomano", tre giorni dedicati all'eccellenza enogastronomica.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Tacchino alla Canzanese (composto dalle aziende produttrici e dai quattro comuni nell'ambito dell'Accordo di programma per lo sviluppo locale "4 C"), in collaborazione con il GAL Appennino Teramano, la Camera di Commercio, la Provincia di Teramo e la Regione Abruzzo.

Tra i principali protagonisti della manifestazione c'è ovviamente il tacchino alla canzanese, al quale sarà riservato un concorso tra chef e produttori privati locali, ma anche l'eccellenza enologica visto che in questa zona si producono il Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane DOCG e bianchi autoctoni come Pecorino, Passerina e Montonico, le straordinarie produzioni casearie (su tutti il Presidio Slow Food pecorino di Farindola) e norcine (come la ventricina teramana) della zona, oltre alle specialità della terra come i legumi, i funghi e i tartufi del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.

Ma Cpiace offre ai visitatori anche una serie di appuntamenti dedicati alla cultura, con l'occasione unica di ammirare le immagini del grande fotografo Mario Giacomelli, le cui foto, saranno in esposizione per l'intero weekend nel borgo di Castelbasso, dove si snoda anche la mostra-mercato di antiquariato.

A Canzano invece si potranno ammirare le collezioni storiche di merletti con i corsi pratici tenuti dalle donne del luogo. Sono previsti inoltre spettacoli teatrali e musicali, minicorsi di degustazione e altre iniziative che vedono protagonista la cultura rurale.

Nel corso della prossima puntata di Eat Parade, RAI 2 domenica 3 dicembre alle 18.45, con replica martedì 5 alle 10 di mattina, è prevista la breve segnalazione dell'evento C Piace.

Nelle prossime settimane, sempre su RAI 2, andrà in onda il servizio completo sul tacchino alla canzanese girato nelle scorse settimane.



Il sito www.cpiace.it.



29/11/2006 14.35