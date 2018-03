A spasso con il Wwf alla scoperta della valle nascosta di Vigliano

L'AQUILA. Proseguono le domeniche a piedi con il Wwf dell'Aquila

Il 4° appuntamento delle "domeniche a piedi con il WWF" è in programma domenica prossima, 26 novembre, con una facile escursione da Sella di Corno a Vigliano.

Percorrendo stradine campestri e brevi tratti di sentieri andremo alla scoperta del Piano di Crespiola, splendido prato circondato da rilievi boscosi, che si riflettono in un piccolo laghetto.

L'escursione, lunga 10 km e con un dislivello in salita di 200 metri, è accessibile a tutti.

L'equipaggiamento richiesto è: abiti comodi, giacca impermeabile, scarpe da trekking, acqua, colazione al sacco, sacchetto per riportare a casa i rifiuti; molto consigliata la macchina fotografica.

L'appuntamento per i partecipanti è alle ore 9,00 presso la Stazione FF.SS. di L'Aquila.

Spostamenti con auto proprie e treno; rientro alle ore 15,00 circa.

E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 14,00 di sabato 25 novembre!

per ulteriori informazioni e per prenotarsi aquila@wwf.it - tel. 348.3855926.

Il programma di facili escursioni nei dintorni di L'Aquila, giunto al 4° anno e che ci accompagnerà fino all'inizio della prossima estate, è organizzato dalla Sezione Provinciale del WWF, in collaborazione con la Scuola di Escursionismo Itinera.

23/11/2006 9.56