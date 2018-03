Giovedì si apre il 6° Festival della letteratura

PESCARA. Andrea De Carlo, Stefano Benni, Andrea Pinketts, Federico Moccia sono tra gli ospiti della sesta edizione del Festival della Letteratura di Pescara in programma da giovedì 23 novembre a domenica 26.

Il Festival è nato per promuovere il piacere della lettura e per rispondere alle esigenze manifestate da una Pescara con un ritrovato diffuso interesse culturale, con mature aspettative e grandi energie creative. «Il Festival vuole essere un invito alla lettura e all'approfondimento», spiegano gli organizzatori, «del rapporto tra autore e lettore, un luogo di incontro e scambio culturale. Lo slogan che abbiamo coniato per il Festival è un libro è meglio, per portare avanti l'idea che, dinanzi al fattore passivizzante di tanti media, a volte è meglio leggersi un buon libro».



Ecco il programma completo dell'edizione di quest'anno



GIOVEDI' 23 NOVEMBRE

MUSEO COLONNA



ore 18.10 Presentazione libro "La puttana del tedesco" (Rizzoli). Incontro con l'autore Giovanni D'Alessandro a cura di Ugo Perolino.

ore 19.00 Presentazione del libro "Il brigante" (Guanda). Incontro con l'autore Marco Vichi a cura di Alessio Romano e Giovanna Di Lello.

ore 20.00 Presentazione-reading della rivista letteraria "Altroverso" (Campobasso)



CIRCOLO WAKE UP!

ore 22.00 MUSICA E LETTERATURA

Presentazione del romanzo "Leaves" di Luca Pompei

A seguire: Reading musicale "Si producono solo capolavori" a cura di Margherita Cordova e Annarita De Sanctis e infine presentazione-performance della raccolta di poesie "Ledere" di Stefano Avino a cura dell'autore e della band musicale "Keep Out"



VENERDI' 24 NOVEMBRE

MUSEO COLONNA



ore 17.30 Presentazione del libro: "Ho fatto il giardino" (Mondadori)

Incontro con Andrea G. Pinketts condotto da Daniele Barbieri (Il Manifesto).

ore 18.30 Ettore Spalletti e Livio Sacchi presentano il libro "Le peripezie del dopoguerra nell'arte italiana" (Einaudi) di Adachiara Zevi. Sarà presente l'autrice.



CIRCOLO WAKE UP!

ore 22.00 "Ho visto Dio (e non aveva una buona cera)"

Reading: "Undici e trentacinque" di Arnaldo Guido con Marco Di Marzio e Daniele Fratini e cortometraggio: "Tredici e dieci" con Arnaldo Guido e Paola Ciattoni.

Regia: Collettivo TagliAnima. Montaggio: Renata De Flavis. Riprese: Simona Francini, Fabrizio Liguori.

ore 23.00 SUPERNOVA reading musicale e videoproiezioni a cura di Isabella Santacroce



SABATO 25 NOVEMBRE

MUSEO COLONNA

ore 11.00 Tavola rotonda sulla letteratura per l'infanzia

Incontro con l'autrice Angela Nanetti



ore 18.15 Pubblicare oggi: Tavola rotonda sull'editoria

con esponenti delle case editrici: Avagliano, Barbera, Minimum Fax, Noubs, Tracce, Aliberti.

ore 19.15 Proiezione documentario "A quattro mani" su Andrea Camileri e Carlo Lucarelli introduzione di Valentina Alferj e Daniele Di Gennaro.



AUDITORIUM FLAIANO

ore 22.30 "Mare delle verità" spettacolo di e con Andrea De Carlo musiche eseguite da Arup Kanti Das.



DOMENICA 26 NOVEMBRE

MUSEO COLONNA ore 17.00



Presentazione del libro: "Complottario" (Avagliano).

Incontro con l'autore Enzo Verrengia condotto da Ignazio Minerva (La Repubblica).

ore 17.45 Presentazione rivista Pandere (Edizioni Noubs) a cura di Massimo Pamio e Daniele Cavicchia

ore 18.15 Presentazione del libro: "La ballata delle prugne secche" (Castelvecchi Editori)

Incontro con l'autrice Pulsatilla condotto da Filippo La Porta (La Repubblica).

ore 19.15 Presentazione del libro: "Ho voglia di te" (Feltrinelli)

Incontro con l'autore Federico Moccia condotto da Filippo La Porta (La Repubblica).



AUDITORIUM FLAIANO

ore 22.00 "LA TERRA DELLA MIA ANIMA": spettacolo tratto dall'omonimo libro di Massimo Carlotto, (Edizioni E/O)

Massimo Carlotto: Voce narrante, Ricky Gianco: Voce e Chitarra, Patrizio Fariselli: Pianoforte, Maurizio Camardi: sassofoni, live electronics. Regia di Velia Mantegazza.



