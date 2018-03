Un fine settimana tra castagne e novello

ABRUZZO. Ogni paese la sua festa. Ecco la mappa degli appuntamenti più golosi dell'autunno.A Catignano c'è la rassegna "Novello al Castello". La manifestazione si svolgerà nella giornata di oggi, dalle 19 in poi, nel cuore del centro storico dove una volta trovava sede l'antico castello medievale. «E' un modo per far conoscere Catignano e far degustare il nostro vino», ha spiegato il sindaco Francesco Lattanzio, «negli ultimi anni, infatti, la nostra cittadina ha avuto poche occasioni per farsi apprezzare, quindi vogliamo a tutti i costi recuperare. Insieme alle degustazioni di vino saranno allestiti stand gastronomici locali di pizze fritte, salsicce arrosto e castagne.A Popoli, invece, la ricorrenza di San Martino è stata scelta anche per celebrare la "Giornata Mondiale dell'Alimentazione". Cuore dell'evento sarà la Taverna Ducale, la quale sarà animata da una serie di iniziative. Alle ore 17 in poi ci sarà la videoconferenza "A Sande Marteine ogne mmuste e veiene" a cura di Maria Carmela Di Cesare. A seguire sarà inaugurata la mostra documentaria "A Sant Martin ugn must'è vin" a cura di Pierluigi Di Giacomo.Il tutto sarà corredato dall'esposizione di antichi attrezzi vitivinicoli curata da Giuseppe Valeri, da una proiezione multimediale di Gino Lozzi e dalla narrazione di aneddoti e lettura di componimenti poetici con le voci di Mario Di Loreto e Mario Di Tommaso. Coordinatrice dell'evento sarà Franca Balassone. La manifestazione è stata realizzata grazie al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Sovrintendenza Psae di Popoli e alla disponibilità dell'Archivio Storico-fotografico della Valle dei Peligni Settentrionale con sede a Vittorito e dall'Associazione "Achillopoli" di Acciano.In coincidenza con la festa di San Martino la Pro-Loco di Ripa Teatina organizza una serata dedicata al vino novello, prodotto di punta in questo periodo della locale cantina sociale. Alle 20.30 di oggi presso l'ex Convento, si stapperanno per la prima volta le bottiglie del Novello 2006, che sarà accompagnato dalle castagne e dai prodotti tipici dell'autunno ripese: le "rivotiche", salumi della zona, l'olio appena prodotto dal frantoio locale e i dolci delle "nonne" del paese.«Il vino novello – ha dichiarato il sindaco, Mauro Petrucci – costituisce una nuova frontiera per l'economia vinicola, poiché viene incontro alle esigenze ed ai gusti di coloro che non sono abitualmente consumatori di vino. Il novello di Ripa Teatina, in particolare, è un prodotto particolarmente adatto per i giovani, che non a caso organizzano questa serata di degustazione popolare come una grande festa».Castagne, vino novello, olio nuovo. Sono gli ingredienti della serata che animerà stasera, il borgo medievale di Rosciano. Un San Martino particolare promosso dall'amministrazione Comunale e dal Comitato feste patronali di Rosciano, per una castagnata all'aperto nella suggestiva cornice della piazzetta sottostante il castello medioevale. Nell'occasione si potranno degustare olio e vino novello offerti dalle aziende agricole roscianesi. L'ingresso è libero.Degustazioni di castagne e novello stasera e domani dalle ore 20, al tepore di un grosso braciere posto in piazza della Liberazione.Una festa della semplicità, del buon gusto, della migliore tradizione enogastronomica abruzzese, giunto alla quarta edizione grazie all'impegno del Comitato presieduto da Lucio Rocco Pellegrini.In piazza gli stand enogastronomici al coperto apriranno ogni sera alle ore 20. Offriranno caldarroste, vino novello, frittelle, arrosticini, formaggi e altre pietanze, da gustare in compagnia e confortati dal tepore del braciere che il comitato organizzatore ha costruito e inaugurato nella scorsa edizione. Un fine settimana all'insegna dell'allegria e della buona tavola in una manifestazione alla quale parteciperanno i produttori locali.L'iniziativa, organizzata dalla Cantina Miglianico e dalla Pro-Loco, costituirà la presentazione ufficiale di "Castagne, Novello e Jazz", che si aprirà sabato 11 novembre presso i locali della cantina miglianichese: una due-giorni per gustare il vino novello, accompagnato da prodotti della tradizione gastronomica locale (tra cui le immancabili castagne) e da concerti jazz. Inoltre, domenica mattina, 12 novembre, alle ore 11.00 ci sarà una messa solenne di ringraziamento, sempre nei locali della Cantina Miglianico.11/11/2006 9.51