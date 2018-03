Fino al 10 dicembre le iscrizioni alla XII edizione della rassegna dei presepi

ORSOGNA. Presepi in materiale riciclato, vetro, sughero, fil di ferro, inseriti dentro damigiane, persino su un campo di calcio: in undici edizioni la «Rassegna dei presepi» organizzata dal Circolo artistico di Orsogna (Chieti) ha regalato centinaia di opere d'arte natalizie, da quelle più semplici e tradizionali a quelle più complesse e sorprendenti.

Dal 20 dicembre al 7 gennaio prossimi si svolgerà la dodicesima edizione, che il Circolo artistico presieduto da Giustino Bartoletti - con la collaborazione di Lorella e Rocco Busdrago - promuove con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Orsogna.

La mostra sarà allestita e aperta al pubblico nei locali del Centro polivalente, in piazza Mazzini, dietro l'ufficio postale. Chiunque - singolarmente o in gruppi - può iscriversi gratuitamente entro domenica 10 dicembre. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede del Circolo in via Trento e Trieste 125 o telefonare al numero 0871.86697.

I presepi possono essere realizzati liberamente, con qualsiasi tecnica o materiale, senza limiti per l'inventiva dei partecipanti. Anche quest'anno saranno coinvolti gli studenti e gli insegnanti della Scuola media inferiore «Raffaele Paolucci», che esporranno i loro lavori.

La cerimonia di premiazione dei presepi è prevista per domenica 7 gennaio 2007, alle ore 18.30, nel Teatro comunale «Camillo De Nardis». Tutti i partecipanti riceveranno un diploma di riconoscimento. All'interno della manifestazione si svolgerà la settima edizione della Rassegna di poesia dialettale, alla quale è possibile iscriversi fin da ora contattando il Circolo artistico.



06/11/2006 8.33