Italy Symposium 2007 in Abruzzo. Stasera la firma ufficiale

NEW YORK. Questa sera, ore 18 locali, l'assessore al Turismo, Enrico Paolini, firmerà il protocollo definitivo con il quale si ufficializzerà la scelta dell'Abruzzo come sede dell'Italy Symposium 2007, previsto tra la fine di aprile e gli inizi di maggio.



Paolini è stato convocato d'urgenza dai vertici dell'associazione Italian travel promotion council (Itpc) che gestisce i tour operator turistici che lavorano in Italia per la chiusura dell'atto, dopo che gli organi direttivi dell'organizzazione stessa hanno dato il via libera formale alla proposta abruzzese.

La firma dell'atto tra l'assessore Paolini e il presidente di Itpc, Mauro Galli, è prevista nella sede dell'Enit di New York alla presenza dell'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, delle autorità italiane turistiche che operano oltreoceano e del direttore generale del Dipartimento turismo Pier Giorgio Togni.

«Un viaggio lampo per assicurarsi l'ufficializzazione dell'Italy Symposium», ha spiegato Enrico Paolini. Si tratta di una manifestazione di grande importanza per l'Abruzzo, che porterà nelle nostre città e nei nostri centri una rappresentanza di 300 agenti turistici chiamati a realizzare i cataloghi per i pacchetti vacanze di 23 tour operator americani con una dislocazione territoriale di oltre 5000 agenzie di viaggio che gestiscono il 75% del flusso turistico dagli Usa all'Italia. In una settimana», prosegue l'assessore al Turismo, «operatori ed esperti del mercato turistico americano in Italia dovranno verificare le potenzialità turistiche del nostro territorio per poi collocare il prodotto sul mercato Usa. L'accordo di New York sul Symposium 2007 - conclude l'assessore - apre inoltre le porte all'allestimento nei prossimi mesi di un volo aereo Pescara-New York»



03/11/2006 11.55