Il Centro studi musicali «Ars nova» apre anche a Montorio al Vomano

TERAMO. Il Centro studi musicali del Laboratorio culturale «Ars nova», importante realtà della città di Teramo, apre una sede distaccata a Montorio al Vomano.

I corsi musicali (attivati tutti gli insegnamenti accademici e vengono proposti numerosi corsi per bambini ed adulti, così come avviene nella sede centrale di Teramo) saranno ospitati presso i locali dell'Associazione “Le Corsaire” in Via Cavour n.1 e saranno tenuti da qualificati docenti, ognuno con specifico titolo ed esperienza professionale per la propria materia di insegnamento.

Particolare soddisfazione ha espresso il Presidente del Laboratorio culturale «Ars nova», il M° Umberto De Baptistis, che ritiene la nuova apertura a Montorio al Vomano, l'occasione propizia per avvicinare un numero sempre maggiore di persone, soprattutto giovani, alla formazione musicale.

«Ricca di storia e tradizioni musicali», ha detto De Baptistis, «la cittadina di Montorio al Vomano è il luogo idoneo per rendere più agevole la frequenza ai corsi di musica anche a quei ragazzi del territorio limitrofo, spesso penalizzati dalla mancanza di agevoli collegamenti con il capoluogo. Dopo otto anni di successi a Teramo, l'apertura di una nuova sede costituisce un ulteriore riconoscimento alla professionalità di quanti operano all'interno del Laboratorio culturale «Ars nova», ed il desiderio di migliorarsi sempre estendendo la propria presenza sul territorio ed offrendo, oltre ai corsi di musica, nuovi e stimolanti appuntamenti musicali e culturali (concerti, seminari, master-class )».



26/10/2006 11.40