A Vasto il premio "P. Settimio Zimarino"

VASTO. Nei giorni 28 e 29 Ottobre 2006 si terrà la XI Edizione del Premio "P.Settimio Zimarino" organizzata dall'Associazione di Cultura Musicale "Stella Maris". Il Premio è un Concorso Nazionale di Musica Polifonica riservato a Cori nazionali.

L'Associazione "S.Maris", consapevole dell'importanza che il "coro" rappresenta come momento di socializzazione e cultura, ha voluto istituire il Premio "P.Settimio Zimarino" per dare impulso alla conoscenza della musica corale "eletta" e per promuovere Vasto e l'Abruzzo tra gli amanti della polifonia.

La scelta di dedicare il Premio a P,Settimio Zimarino è dovuta alla volontà di promuovere la conoscenza di questo nostro conterraneo che tanto impulso ha dato alla "coralità" in genere con la sua grande capacità di essere Musicista "sacro" e "profano".

Le precedenti edizioni della manifestazione hanno avuto un notevole successo per la ottima organizzazione, l'alto livello delle corali partecipanti, la novità della proposta ed anche per la ospitalità e la professionalità che le strutture turistiche hanno saputo offrire ai quasi 1700, tra coristi ed accompagnatori pervenuti a Vasto nei giorni del concorso e, in alcuni casi, anche nei giorni precedenti e successivi al concorso.

Il regolamento del Premio prevede la partecipazione di cinque corali selezionate da una commissione di esperti e giudicate, in sede di concorso, da una commissione artistica composta da importanti esponenti della coralità nazionale ed internazionale.



P R O G R A M M A



Sabato 28 ottobre 2006



ore 21:00: Chiesa S.Francesco d'Assisi – Vasto Marina



Concorso



Coro Polifonico S. Antonio Abate Cordenons (PN)

Dir. Monica Malachin



Gruppo Vocale Il Convitto Armonico La Spezia

Dir. Stefano Buschini



Ensemble Polyphonia Molfetta (BA)

Dir. Antonio Magarelli



Coro Femminile Eos Roma

Dir. Fabrizio Barchi



Ensemble Vocale Thesaurus Roma

Dir. Lucio Ivaldi



GIURIA:

Giovanni Acciai

Giorgio Mazzuccato

Guido Messore

M. Luisa Sanchez Carbone

Paola Stivaletta





Domenica 29 ottobre 2006



ore 12,00: Chiesa S.Francesco d'Assisi



Santa Messa Solenne a cori riuniti

esecuzione"Missa Sanctae Familiae" di P.Settimio Zimarino





24/10/2006 10.10