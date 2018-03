7° Mostra del libro di Sant’Omero

SANT’OMERO. Dal 21 al 28 ottobre prossimi, a Sant’Omero, in provincia di Teramo, si parlerà di libri e di cultura con la settima edizione della “Mostra del libro”, organizzata dall’Istituzione culturale Polyedra e dall’Assessorato alla Cultura. La rassegna, che verterà sul tema della comunicazione, sarà inaugurata alle ore 16.30 di sabato, con la Mostra fotografica “Gran Sasso da vivere”.

La mostra, allestita nei locali di Palazzo Walt Disney, in via Vittorio Veneto, grazie alla collaborazione della Soprintendenza PSAE di L'Aquila-Presidio di Teramo, la Biblioteca provinciale di Teramo e le Pro Loco di Fano Adriano e Pietracamela, offre l'occasione per portare attenzione a temi e ambienti che rischiano di scomparire dal nostro orizzonte conoscitivo.

Attraverso l'esposizione di immagini suggestive è possibile ricostruire il rapporto intercorso tra quella montagna e i suoi abitanti.

Successivamente, alle ore 18.00, all'Hotel Lago Verde, in via Torquato alla Vibrata, verrà rappresentato lo spettacolo teatrale “Anime salvate, storie del Gran Sasso”, realizzato dalla Compagnia Terrateatro di Nereto.

Lo spettacolo, con la partecipazione di Cristina Cartone, Elena Cartone, Massimo Balloni e Ottaviano Taddei che ne cura anche la regia, è partito da uno studio di ricerca sui frammenti di storie della nostra montagna, per arrivare a comporre un racconto agito, oltre che recitato, che parte dai sentimenti dei protagonisti. Ognuno di loro contribuisce ad avvolgere lo sguardo dello spettatore, per creare una suggestione legata a luoghi e volti dimenticati.



Nel corso della settimana, numerosi saranno gli incontri che affiancheranno l'esposizione e vendita dei libri (Sala Marchesale, ore 9.00-13.00; 15.30-18.30). L'iniziativa, anche quest'anno entrerà nelle scuole con presentazioni di libri, incontri con gli autori, giornalisti, e due concorsi sul tema della comunicazione riservati, rispettivamente, agli alunni delle scuole Materne, Elementari e Medie, e a quelli delle Superiori.



A chiusura della rassegna, sabato 28 (ore 10.00), all'Hotel Lago Verde, verrà presentato, in prima nazionale, il libro di Vito Salierno, D'Annunzio e i Savoia (ed. Salerno). Interverrà lo storico e giornalista Marco Patricelli. Seguirà la proiezione del documentario “Gabriele D'Annunzio Poeta Aviatore”.





IL PROGRAMMA COMPLETO



7° Mostra del Libro

“Leggere per crescere”

21-28 ottobre 2006









SABATO 21, ore 16.30 Inaugurazione della Mostra fotografica

Palazzo Walt Disney, via Vittorio Veneto “Gran Sasso da vivere”

S. Omero



Hotel Lago Verde, ore 18.00 Spettacolo teatrale

Via Torquato alla Vibrata “Anime salvate, storie del Gran Sasso”

S. Omero



MARTEDÌ 24, ore 9.30 Incontro con Rossella Nespeca

Palestra Scuola Elementare - S. Omero “Disegna la tua fantasia”





Chiesa di S. Maria a Vico - S. Omero Incontro con Irene Di Ruscio:

(mattina ore 9.15; pomeriggio ore 15.00) “Come comunicare un museo”





MERCOLEDÌ 25, ore 9.30 Incontro con Paolo Di Vincenzo:

Aula Magna I.T.C. Statale “C. Rosa” - Nereto “Cultura e comunicazione”





GIOVEDÌ 26, ore 9.30 Incontro con Lucia Vaccarella:

Aula Magna I.T.C. Statale “C. Rosa” - Nereto “Immagina l'Inferno e guardalo!”





VENERDÌ 27, ore 9.30 Incontro con Sandro Galantini e

Palestra Scuola Media - S. Omero Giovanni Lattanzi:

“Raccontare l'Abruzzo attraverso la fotografia”





SABATO 28, ore 10.00 Incontro con Vito Salierno:

Hotel Lago Verde Presentazione del libro D'Annunzio e i Savoia

Via Torquato alla Vibrata (ed. Salerno). Interverrà Marco Patricelli.

Seguirà la proiezione del documentario

“Gabriele D'Annunzio Poeta Aviatore”





Le cerimonie di premiazione dei concorsi riservati alle scuole si svolgeranno sabato 28 ottobre, dopo la presentazione del libro.





La mostra del libro, allestita nella Sala Marchesale, sarà dedicata, in particolare, all'editoria abruzzese e a quella per ragazzi. Rimarrà aperta tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.