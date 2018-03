Nascono i corsi per diventare cabarettista

TERAMO. Al via il corso di teatro e improvvisazione. Il 14 ottobre open day di presentazione gratuito

Nuovo progetto presentato dall'associazione culturale Comici Sotto un Ponte che, dopo le fortunate esperienze delle quattro edizioni dell'omonimo laboratorio di cabaret e le numerose partecipazioni a manifestazioni locali, propone alla città un corso di teatro e improvvisazione.

Sulla scia dei tanti successi raccolti e dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'associazione ha deciso di affiancare alla consueta attività di produzione di spettacoli di cabaret un momento di formazione con il quale trasferire le competenze dei suoi artisti a tutti coloro che volessero entrare in più stretto contatto con l'affascinante mondo della recitazione.

È nata così l'idea di organizzare dei veri e propri corsi, aperti a tutti, in cui poter svelare aspetti tanto inconsueti quanto essenziali e interessanti legati all'arte della recitazione.

Con la collaborazione della neonata associazione culturale Electa (organizzatrice, a Teramo, della manifestazione Interferenze), il comico romano Vladimiro, proporrà un corso strutturato in 3 cicli semestrali con lo scopo di gettare le basi per la creazione di una vera e propria Scuola di Teatro locale che unisca le tecniche d'improvvisazione e lo studio degli stili teatrali legati al movimento e all'immagine, secondo il metodo di Jacques Lecoq.

Il corso affronterà ambiti quali le tecniche di improvvisazione, lo studio

sulla maschera neutra, la tecnica base di mimo, la pantomima, il monologo tragico, la poetica del melodramma e lo studio della satira, tutti aspetti indispensabili per la formazione di un attore comico completo.



Il primo ciclo inizierà giovedì prossimo 12 ottobre, presso gli spazi innovativi e attrezzati di Electa Creative Arts, a Teramo.

Per promuovere e far saggiare i contenuti del corso, è stato comunque

organizzato, per il sabato successivo, 14 ottobre, dalle 16.00 alle 17.30, sempre presso la sede di Electa, un open day di presentazione gratuito, in cui tutti coloro che fossero interessati a conoscere i dettagli

dell'iniziativa possono mettersi alla prova, assistere o semplicemente porre domande al comico Vladimiro.



INFORMAZIONI www.electacreativearts.com



10/10/2006 8.38