Villagrande di Tornimparte: oggi e domani arriva la Panonta

Il 7 e l' 8 ottobre p.v. si terrà a Villagrande di Tornimparte per il quinto anno consecutivo la 5^ festa della Panonta e il 5° concorso del Pasticciere dilettante organizzata dall'associazione culturale “Fonte Vecchia” .

La panonta è il pane unto nell'olio fritto ed ha rappresentato uno dei principali alimenti per i nostri compaesani durante le giornate in campagna, le trasferte lavorative nelle nostre montagne o in montagne di altri comuni limitrofi, accompagnata da un buon bicchiere di vino è un pasto unico perché molto sostanzioso e ricco di calorie. L'associazione, nei due giorni, le panonte le propone in diverse soluzioni: di maiale, con il guanciale, ‘ndorata (con l'uovo) e con il baccalà.

Nell'ambito della festa si svolge il concorso del Pasticciere dilettante, organizzato in collaborazione con Slow Food e l'Accademia Italiana della Cucina, che negli anni precedenti ha visto la partecipazione di oltre 150 concorrenti, provenienti anche da altri comuni e ha visto la riproposizione di dolci antichi del passato della città dell'Aquila.

I dolci sono selezionati da una giuria altamente qualificata e composta da membri dell'Accademia Italiana della Cucina e da esperti Slow Food.

Quella di quest'anno è la 2^ edizione “Libero Masi” in memoria dell'avvocato di Nereto (TE), barbaramente ucciso con sua moglie in un tentativo di rapina, che in qualità di Governatore Slow Food, per l'Abruzzo e il Molise, ha presenziato la giuria nelle edizioni precedenti, sostenitore dell'iniziativa ed amico dell'associazione che in questo modo intende mantenere vivo il suo ricordo.



Oltre all'aspetto culinario nell'ambito della festa sarà allestita una mostra dell' artigianato locale e una di foto d'epoca. Sarà possibile vedere i lavori presentati per il concorso fotografico "Tempi e diaframmi" e votare la foto che si ritiene degna della vittoria.



Il giorno 8, alle ore 10.00, per gli appassionati dello sci e della montagna in genere si terrà la giornata del Nordic Walking.

Sempre dalla mattina, fino al tardo pomeriggio, dell' 8 sarà presente l'associazione teatrale "A bocca aperta" con improvvisazioni teatrali per bambini e adulti.



