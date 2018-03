Al via i Corsi dell'Accademia Musicale Pescarese

Lunedì 2 ottobre 2006 partono le lezioni della Scuola Normale di Musica, il programma delle attività didattiche di base dell'Accademia Musicale Pescarese.

I Corsi offrono, anche quest'anno, un'ampia scelta: musica classica e jazz, tutti gli strumenti dell'orchestra. I docenti sono scelti tra le figure più significative della scena musicale abruzzese e sono coordinati dal Maestro Bruno Mezzena.

«La struttura dei corsi di Musica Classica», spiegano all'Accademia, «segue i programmi ministeriali, i corsi della Scuola Moderna si sviluppano in cinque anni e preparano, in modo specifico e approfondito, gli allievi al jazz, al pop e all'utilizzo delle nuove tecnologie. Dalla loro istituzione, nel 1978, i corsi dell'Accademia Musicale Pescarese hanno rappresentato, per molti ragazzi abruzzesi, il primo contatto con la musica e, nelle aule di via dei Peligni, hanno studiato artisti che si sono affermati a livello internazionale.

I Corsi della Scuola Normale di Musica costituiscono un percorso didattico importante: gli allievi raggiungono un alto livello qualitativo che permette loro di fortificare le inclinazioni e di completare la propria professionalità musicale».



26/09/2006 9.14