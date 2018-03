Pianella, domani ‘Concerto di Fine Estate’

Si svolgerà domani, giovedì 21 settembre, alle ore 21, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Pianella, il ‘Concerto di Fine Estate' promosso dall'amministrazione comunale.

Il programma prevede l'esecuzione di celebri arie e duetti d'opera, d'operetta, arie da camera, canzoni napoletane e canzoni di musica leggera con autori che vanno da Mozart a Puccini, da Léhar a Di Capua. Protagonisti dello spettacolo saranno il soprano Antonella Cesari, il tenore Alberto Martinelli, di origini pianellesi, e il pianista Fabrizio Carradori.

Martinelli e Cesari vengono da anni di studio congiunto, anche se Martinelli ha alle spalle una lunga carriera come solista. Si ricorda, tra l'altro, il suo debutto, nel 2004, nella parte di Turiddu ne ‘La Cavalleria Rusticana' di Mascagni e, nel maggio del 2004, nella parte di Alfredo ne ‘La Traviata' di Verdi al Teatro San Pietro di Roma.

Nell'aprile e maggio del 2005 ha debuttato, ancora, al Teatro comunale de L'Aquila, con il musical ‘24601', tratto dal racconto ‘I Miserabili' di Victor Hugo, nel ruolo da protagonista di Jean Valejan.

Il prossimo appuntamento, per Martinelli, è già fissato per l'ottobre 2006, nel musical ‘Jekyll & Hyde'. Dal 1997 è anche direttore artistico dell'Associazione Musicale ‘I Cantoni Aquilani' ed è tuttora iscritto al biennio per la Specializzazione in Canto lirico al Conservatorio di musica ‘Casella' de L'Aquila.



