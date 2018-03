"L’Arte, la Poesia, il Sacro", sabato a L’Aquila con Zavoli e Rivera

La Presidenza della Regione Abruzzo organizza, nell'ambito della mostra di Marcello Mariani, l'evento culturale "L'Arte, la Poesia, il Sacro" che si terrà sabato (23 settembre), alle 18, nella Chiesa di San Domenico, a L'Aquila - in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio - e s'intitolerà 'Immagini di parole.

Due poeti e le loro emozioni visive: Sergio Zavoli e Francesco Rivera'.

Gli autori, Zavoli e Rivera (le cui poesie della raccolta 'Via Crucis' accompagnano in mostra i dipinti di Mariani dell'omonima serie), dialogheranno con il critico letterario e scrittore Plinio Perilli sul rapporto tra immagine e parola nella poesia, tra letteratura e arte, sull'espressione delle emozioni visive nel linguaggio verbale.

L'attore Bartolomeo Giusti leggerà poesie dalla terza e ultima raccolta poetica di Sergio Zavoli, “L'orlo delle cose", uscita nel 2004 nella collana "Specchio" di Mondadori, e dalle raccolte di Francesco Rivera 'Abbozzi Naturali' (Japadre) e 'Senza stelle' (Crocetti).

Il maestro Ettore Pellegrino, invece, eseguirà musiche di Bach.

La mostra personale del pittore aquilano Marcello Mariani, "I colori del sacro" (a cura di Silvia Pegoraro) organizzata proprio dalla Presidenza della Regione Abruzzo resterà aperta nella Chiesa di San Domenico, a L'Aquila, fino al 15 ottobre. Ripropone la tematica del legame tra l'arte e il sacro, per la quale negli ultimi anni è da più parti emerso un crescente interesse.



