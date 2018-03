Congresso a Chieti su "Evoluzione della Scienza e della Tecnica"

CHIETI. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Micene dedicato ai giovani studenti

L'associazione Culturale Micene con il patrocinio della Provincia di Chieti, sta organizzando la prima edizione del proprio Congresso Nazionale che quest'anno ha come titolo "Evoluzione della Scienza e della Tecnica" il cui tema sono i molteplici aspetti legati all'esperienza, la conoscenza e l'intuizione umana in chiave attuale e futuristica.L'evento si svolgerà a Chieti il 23 settembre 2006 presso la Sala Consiliare della Provincia di Chieti Presidenza, Corso Marrucino137, a partire dalle ore 09.15. L'incontro è destinato a ragazzi del quinto annodelle scuole superiori, gli studenti universitari e gli appassionati. E'possibile consultare il programma dettagliatodalla quale è possibile scaricare e compilare l'apposito modulo di pre-iscrizione vivamente consigliato ai fini di una adeguata preparazione dell'evento e per aggiornare sulla disponibilità dei posti in sala.14/09/2006 10.51