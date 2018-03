Comune e Airc: un cd per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro

Una produzione musicale di piacevole ascolto per raccogliere fondi da destinare alla ricerca oncologica, cofinanziata dal Comune di Fossacesia.

“A lu cannete” è una raccolta di quindici canti della tradizione folkloristica abruzzese eseguita dalla corale della Delegazione di Fossacesia dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

L'Amministrazione comunale di Fossacesia ha accolto la proposta della Delegazione locale di contribuire alla realizzazione del CD per sostenere la ricerca scientifica contro una delle malattie più diffuse di questo secolo, il cancro.

«Ringrazio il Maestro Virgilio Sigismondi e il coro dell'AIRC per aver ideato e realizzato questa lodevole iniziativa e per l'impegno quotidiano che profondono nella meritevole attività associativa. – ha detto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- L'attività ormai pluridecennale dell'AIRC di Fossacesia ci fa onore e ci rende orgogliosi di quanti, come loro, fanno del proprio tempo libero un'opportunità di solidarietà ed altruismo».



Registrata a giugno 2006 presso il Circolo “Lo Scrigno” di Fossacesia e distribuita da Free Music di Lanciano, la raccolta di canti abruzzesi è prodotta dal Maestro Virgilio Sigismondi, direttore del Coro dell'AIRC, e si avvale della collaborazione musicale di Alessandro Mila alla fisarmonica.

«Tante persone con la loro generosità sostengono l'Associazione per la Ricerca sul Cancro, consentendole di esistere e di andare avanti nelle numerose occasioni di sensibilizzazione e di volontariato. L'esempio tangibile di queste donne e di questi uomini che credono nella scienza e danno il proprio fondamentale contributo ogni giorno, è da stimolo per l'intera comunità cittadina.- ha aggiunto il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Sosteniamo dunque la ricerca! Al fianco dell'AIRC, contro il cancro».

La collaborazione tra il Comune di Fossacesia e la Delegazione AIRC annovera uno stretto legame a sostegno della ricerca scientifica, che si rinnova in tutte le occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza ai problemi dei malati di cancro.

A tal proposito, il Presidente dell'Associazione nazionale, Piero Serra, ha fatto recapitare nei mesi scorsi un attestato di benemerenza all'Amministrazione comunale di Fossacesia, in segno di ringraziamento, per l'appoggio alle iniziative.



