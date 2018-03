Il Dono alla Madonna del Ponte in mostra

LANCIANO. La storia di un rito antichissimo ed ancora fortemente sentito sarà per la prima volta oggetto di una esposizione.

Un evento speciale che racconta attraverso immagini e testimonianze il Dono alla Madonna del Ponte, Patrona della città. E al Dono è anche dedicato un libro che sarà presentato domani, 6 agosto, a Palazzo degli studi, alle 18.00. Stesso orario per l'inaugurazione della mostra che occuperà gli ampi e luminosi spazi della struttura di corso Trento e Trieste. «Abbiamo voluto sottolineare anche con altre iniziative come il libro e la mostra, l'importanza fondamentale del Dono – precisa il presidente dell'omonima associazione culturale Pietro Bomba – e spero che saranno in tanti l'8 settembre a partecipare alla sfilata dei donativi, abbiamo invitato i quartieri storici, i comuni limitrofi e sarà presente pure una delegazione di Malta; la risposta delle contrade è stata buona”. Il tradizionale e atteso appuntamento si annuncia dunque come sempre di grande e irresistibile richiamo. «Il rito del Dono racchiude il profondo significato religioso delle feste di settembre – commenta il presidente del comitato Luciano Fratangelo – momento clou dell'estate lancianese. Noi continuiamo a lavorare con l'obiettivo di non deludere le aspettative della comunità frentana e non solo, anche se le difficoltà non mancano».



06/09/2006 9.41