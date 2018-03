Il programma della stagione della prosa a Teramo

Due miti internazionali, Claudia Cardinale e Ferruccio Soleri, sono le stelle che illuminano il cartellone delle seconda stagione di prosa, diretta da Ugo Pagliai e organizzata dalla Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli per il Comune di Teramo.

Undici spettacoli ospitati dal Tetaro Comunale, con inizio alle 21.00. Apertura del cartellone mercoledì 25 ottobre con il pirandelliano "L'uomo, la bestia e la virtù" interpretato da Leo Gullotta.

Secondo spettacolo in scaletta è un altro classico del teatro borghese, "La signorina Giulia", di Strindberg, protagonisti Vanessa Gravina ed Edoardo Siravo (27 novembre). Le musiche di entrambi gli allestimenti sono firmate dal compositore abruzzese Germano Mazzocchetti.

Gianmarco Tognazzi è, il 12 dicembre, il reporter al centro di "Prima Pagina". Nove sere dopo è la volta di Anna Falchi che vestirà i panni della star Anna Scotti di "Notting Hill".



La vendita degli abbonamenti partirà dal12 settembre al botteghino del teatro.



IL PROGRAMMA COMPLETO



Mercoledì 25 ottobre 2006

Nuovo Teatro Eliseo

Leo Gullotta

L'Uomo, la Bestia e la Virtù

di Luigi Pirandello





Mercoledì 25 ottobre 2006

Teatro Stabile d'Abruzzo

in cooproduzione con Indie Occidentali srl Vanessa Gravina - Edoardo Siravo La signorina Giulia di August Strindberg



Mercoledì 25 ottobre 2006

Compagnia delle Indie Occidentali

Gianmarco Tognazzi - Bruno Armando

Prima Pagina

di Ben Hecht e Mac Arthur





Mercoledì 25 ottobre 2006

Anna Falchi

Notting Hill

di Richard Curtis



Mercoledì 25 ottobre 2006

Teatro e Società srl

diretta da Pietro Mezzasoma

Paola Quattrini - Enrico Lo Verso

Un tram che si chiama Desiderio

di Tennessee Williams





Mercoledì 25 ottobre 2006

Marina Spadaro per Visavis srl

Monica Guerritore

Giovanna d'Arco



Mercoledì 25 ottobre 2006

Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona - GAT in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”

Ugo Pagliai - Paola Gassman

Sette piani

di Dino Buzzati





Mercoledì 25 ottobre 2006

Piccolo Teatro di Milano

Ferruccio Soleri

Arlecchino servitore di due padroni

di Carlo Goldoni





Mercoledì 25 ottobre 2006

Gli Ipocriti

Isa Danieli

Ferdinando

di Annibale Ruccello





Mercoledì 25 ottobre 2006

Fox & Gould Produzioni

Claudia Cardinale

Lo zoo di vetro

di Tennessee Williams





Mercoledì 25 ottobre 2006

Ballandi Entertainment -Teatro Stabile di Genova Mariangela Melato

Sola me ne vo...





06/09/2006 9.10