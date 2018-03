VI Concorso internazionale di esecuzione musicale "Premio Ars Nova"

Si svolgerà dal 19 al 22 novembre prossimo la VI edizione del Premio Ars nova Città di Teramo, Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale ideato e prodotto dal Laboratorio culturale «Ars nova» di Teramo per la direzione artistica del M° Umberto De Baptistis.

Il Concorso, che si avvale dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per gli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca, della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e della Città di Teramo, sarà quest'anno dedicato al canto lirico, agli strumenti ad arco ed alle formazioni corali ed orchestrali con una particolare attenzione a quelle delle scuole medie ad indirizzo musicale.

La manifestazione vede ogni anno la partecipazione di musicisti provenienti da ogni parte del mondo.

Per informazioni e bando: www.arsnovalabcult.it



