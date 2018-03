"Agni Rubentes Sanguine" la mostra fotografica a Castelli

CASTELLI. Martedì 8 agosto 2006 a Castelli, presso la Galleria "La Portella" di Ivano Pardi, si inaugurerà la mostra fotografica "Agni Rubentes Sanguine" di Filippo Lanci e Pier Giuseppe Marcattilii curata da Maria Rosaria Marcattilii e con l'intervento critico di Enza Di Matteo.

Una mostra che ha tutte le carte per diventare evento e rimanere nella memoria di chi l'avrà visitata.

«Nel bene e nel male farà parlare di sé», sostiene Enza Di Matteo, «e sia in un caso che nell'altro si sarà creato un effetto (emotivo). È anche questo quello che interessa ai due artisti dalla cui collaborazione nasce un lavoro curato fino all'ultimo dettaglio, per un coinvolgimento totale dei sensi».

Foto in bianco e nero e foto a colori disposte simmetricamente a formare un dialogo o una RI-cucitura. E in questo tessuto di pelle immagini inedite di santi-uomini in carne ed ossa e odore di sangue vivo.

Un viaggio che lascia col fiato sospeso, senza procurare però sospensione del giudizio.

«L'occhio non inganna», scrive Di Matteo, «il drago di S. Giorgio è un peluche, S. Apollonia si cava i denti con una tenaglia, gli occhi di S.Lucia sono diventate delle uova fritte è tutto vero, com'è vero il sangue di Pier Giuseppe Marcattilii.

Ri-connotazioni e De-notazioni in un gioco ad alto impatto con lo spettatore, il cui sguardo si appiccica come una ventosa su ciò che più lo disturba. È a partire dal click emotivo che scatta davanti alle immagini che bisogna procedere, in un labirinto composto di echi, dolore, ironia, provocazione e fede».



02/08/2006 12.25