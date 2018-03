Dal 3 al 7 agosto a Spoltore l'Abruzzo Film Festival Cinema di Guerra

SPOLTORE. Si terrà a Spoltore dal 3 al 7 agosto 2010 (Piazza D'Albenzio) l'Abruzzo Film Festival 2010 ''Cinema di guerra e...Altro'' organizzato da Spoltore Amica, Aiutiamoli a Vivere, Codici e Società operaia.Il primo appuntamento è quello di martedì 3 agosto alle ore 21 con l'incontro con l'associazione Codici dal titolo ''Sasso in bocca''.Mercoledì 4, sempre alle 21, sarà presente Fulvio Grimaldi, giornalista e documentarista con 'Araba Fenice, il tuo nome è Gaza'.Si prosegue giovedì 5, pre 21, con l'incontro con Mario Ciancarella, ex Ufficiale Aeronautica Militare per la serata 'Ustica: il trionfo del depistaggio di Stato' con documenti e filmati originali.Venerdì sera, invece, sarà ospite Alfredo Tradari dell'International Solidarity Movement - Italia (ISM-Italia) CON 'tO Shoot an elephant'.Sabato sera, infine, serata dedicata a Raffaele Ciriello, noto fotografo di guerra e collaboratore del Corriere della Sera che il 13 marzo 2002, a Ramallah, mentre stava documentando un rastrellamento dell'esercito israeliano, è stato ucciso da una raffica sparata da un carro armato. Sarà presente Paola Navilli, moglie del giornalista.Presenteranno le serate Celeste Acquafredda (Giornalista Rai) e Luciano Martocchia.Anche quest'anno verranno assegnate le targhe “Riconoscimento alla Dignità”. Il riconoscimento andrà a Giampiero Di Florio, pm presso il Tribunale di Pescara, Angelo Bozza, Giudice minorile Tribunale di Pescara, Fulvio Grimaldi, giornalista -documentarista, Mario Ciancarella, ex ufficiale aeronautica Militare, Alfredo Tradardi, International Solidarity Movement - Italia (ISM-Italia), Paola Navilli, moglie di Raffaele Ciriello, Amedeo Ricucci, giornalista Rai e Natalia Marra, presidente consulta Freelance associazioni Stampa romana.28/07/2010 8.26