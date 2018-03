Premio Gianni Masciarelli a Bruno Vespa

SAN MARTINO. Verrà assegnata al giornalista aquilano Bruno Vespa la 2° edizioneistituito dal Comune di San Martino dopo la morte prematura del vignaiolo sanmartinese nel luglio 2008.La cerimonia della consegna si terrà a San Martino sulla Marrucina la sera del 22 luglio alle ore 17,30, durante un consiglio comunale straordinario.Il popolare conduttore televisivo e giornalista, nei giorni scorsi protagonista discusso di cene organizzate in casa propria con commensali del mondo della Politica (c'erano sia Berlusconi che Casini), della Chiesa (il segretario di Stato Vaticano Bertone) e dell'economia (Draghi), ha assicurato la sua presenza ed ha manifestato la soddisfazione per l'assegnazione di un riconoscimento che premia l'impegno per la promozione dei prodotti di qualità dell' enograstronomia abruzzese e della loro territorialità.Tra le motivazioni del premio la giuria ha inserito anche «il grande impegno profuso nel sostenere l'Abruzzo in un momento particolarmente difficile della sua storia recente, dimostrando grande sensibilità ed attaccamento alla propria terra».Il premio, intitolato " Oltre la .......vite", realizzata dall'orafo Enzo Torrieri di Guardiagrele, consiste in un tralcio di vecchia vite della vigna di Masciarelli di San Martino, montato su pietra bianca della Majella lavorata dallo scalpellino Riccardo Di Ienno, su cui sono montati grappoli e foglie di vite d'oro; ai piedi del tralcio depositato un piccolo Panama, cappello che Masciarelli indossava quando frequentava le sue vigne per ripararsi dal sole.Nella stessa seduta consigliare il sindaco, riceverà l'attestato che certifica la dedica al Comune di San Martino dell'asteroide “ Marrucino” , scoperto presso l'istituto astronomico di Torino da uno studioso sanmartinese Giovanni De Sanctis, che ha voluto onorare il suo paese natio con tale dedica.Il giorno 24 luglio dalle ore 19,30 tradizionale manifestazione di “Calici di stelle .San Martino borgo di vino” con degustazione dei prodotti gastronomici abruzzesi e dei vini Masciarelli , serviti in calici da degustazione da esperti sommeliers dell' Ais, oltre a musica ed attrazioni varie.19/07/2010 11.22