"Le tradizioni lancianesi", lunedì la premiazione del concorso

LANCIANO. Si conclude con la cerimonia di premiazione di questo pomeriggio (ore 18.30) presso il Polo Museale S. Spirito di Lanciano il Concorso on line e mostra virtuale “Le tradizioni lancianesi”.

Al concorso, lanciato nel mese di febbraio, hanno aderito gruppi classe e partecipanti individuali delle scuole elementari, medie e superiori di Lanciano; gli elaborati che hanno raccontato le tradizioni lancianesi sono stati presentati sotto forma di disegno, fotografia, video, testo scritto.

Gli alunni hanno avuto fino all'11 aprile per presentare i lavori, che sono stati in seguito organizzati in una mostra virtuale sul sito www.lancianocultura.eu; il concorso, infatti, è stato concepito espressamente affinché i ragazzi presentassero direttamente i lavori inviandoli per email sotto forma di files di testo, video, immagine così da poter essere facilmente visibili via Internet.

L'altro aspetto innovativo del concorso è stato quello di permettere ai visitatori della mostra allestita sul sito, di poter esprimere la propria preferenza assegnando alle opere esposte un voto da 1 a 5 stelle: la mostra virtuale è stata infatti aperta il 20 aprile e i visitatori hanno potuto votare fino all'8 maggio.

Sono stati ben oltre 22.000 i visitatori della mostra virtuale

I vincitori del concorso sono stati per la categoria individuale: Ilaria Luciani della V B della scuola elementare Principe di Piemonte con il lavoro dal titolo “Incontro con il sig. Pio Fiore Di Vincenzo”; Domiziana Cuonzo della II H Scuola Media Mazzini con il lavoro dal titolo “La Squilla”; Di Labio Daniele III A dell'I.C. D'Annunzio con “Il culto della Madonna del Ponte ed il Tradizionale Dono”; Bomba Ilenia della I A dell'I.C. Umberto I con “Il sacro ed il profano nelle tradizioni lancianesi”; Jean-Louis Mubake Lunanga della II D dell'ITCG. Fermi con un lavoro su “La Squilla”.

Per la categoria gruppi classe: Classi V A/B ex aequo con le Classi III C/D/E della Scuola Elementare Eroi Ottobrini con i lavori rispettivamente “Lanciano in festa” e “Le tradizioni lancianesi”; Classe III B della Scuola Media Mazzini con “Calendario delle feste di Lanciano” a pari merito con il Gruppo Classe sez. B-D-F della Scuola Media Umberto I con “Il Mastrogiurato” e la classe I B della Scuola media Umberto I con “Le tradizioni lancianesi”; Classe V A Ist. Prof. De Giorgio Tecnico dei Servizi Turistici con il lavoro del titolo “Lanciano: Dalla Leggenda alla Storia - Itinerari turistici nei quartieri storici”

Ai vincitori della categoria individuale saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione netbook, macchine fotografiche, videocamere e libri, mentre i gruppi classe primi classificati riceveranno in premio gite scolastiche.



