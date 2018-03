A Lanciano la mostra della pittrice Sillanpaa

LANCIANO. La mostra personale della pittrice finlandese Catherine Sillanpaa si terrà il 12 aprile 2010 alle ore 17.00 presso Palazzo degli Studi in Corso Trento e Trieste.

La mostra resterà aperta fino al 22 aprile 2010.

L'evento aprirà la XII Settimana della Cultura, indetta Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in programma dal 16 al 25 aprile 2010, alla quale, analogamente agli scorsi anni, l'Amministrazione Comunale ha inteso aderire organizzando le iniziative culturali riportate nell'allegato calendario.

Oltre a garantire la fruizione gratuita del percorso archeologico, delle chiese e dei musei, il Comune di Lanciano, in collaborazione con la Soprintendenza BSAE dell'Abruzzo – Centro Operativo di Lanciano, l'Archivio di Stato di Lanciano e le varie Associazioni Culturali operanti sul territorio, ha voluto organizzare diverse iniziative culturali tese a favorire la conoscenza e la promozione dei siti culturali più belli e significativi della nostra città quali il Polo Culturale Villa Marciani, il Polo Museale Santo Spirito, l'Auditorium Diocleziano.

Tra le iniziative culturali più importanti sono senz'altro da segnalare l'apertura straordinaria della Biblioteca “Sant'Angelo della Pace” del Convento Sant'Antonio Lanciano dal 16 al 25 aprile, evento realizzato in collaborazione con la Delegazione Lancianese del FAI, le interessanti mostre allestite presso il Polo Museale S. Spirito e le Biblioteca Comunale, la giornata di studi di livello internazionale su “Arte e comunicazione all'epoca della crisi della globalizzazione” a cura di Vito Bucciarelli e Romano Gasparotti, organizzata in collaborazione con il Consorzio Universitario di Lanciano, voluta dall'Amministrazione Comunale per uno sguardo sull'Arte Contemporanea all'inizio del Terzo Millennio. All'evento, in programma presso l'Aula Magna di Palazzo degli Studi il 21 aprile 2010 prenderanno parte in qualità di relatori Massimo Donà, Tommaso Trini, Francesco Poli e George Byron Davos.

Altro evento da segnalare è la Mostra fotografica “22 secondi” allestita presso l'Auditorium Diocleziano dal 17 al 24 aprile dall'Associazione “22 secondi” e l'Associazione Italia Nostra Sezione di Lanciano. La mostra proporrà le immagini scattate durante il terremoto de L'Aquila del 6 aprile 2009 e riportate sul Libro “22 secondi” che verrà presentato dagli autori il 23 aprile prossimo. Nella giornata del 24 aprile, alle ore 10,00 l'Associazioni Italia Nostra promuove, inoltre, il convegno dibattito “Salviamo il paesaggio teatino”.

A margine della XII Settimana della Cultura, nella giornata del 4 maggio 2010 presso la Sala Convegni del Polo Museale, si terrà il convegno “Storia delle biblioteche tra conservazione e distruzione”, a cura dell'Associazione Culturale “E. Miscia” di Lanciano.



