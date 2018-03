Orchestra Città Aperta, nuovo successo per la musica made in Abruzzo

ABRUZZO. Dopo la registrazione della colonna sonora di Vincere composta da Carlo Crivelli per Marco Bellocchio e quella dell'Uomo Nero di Sergio Rubini scritta e diretta da Nicola Piovani, l'Orchestra Città Aperta è impegnata in questi giorni in un progetto internazionale sul cinema del grande Charlot .L'Association Chaplin di Parigi ha scelto l'orchestra abruzzese per registrare il sonoro dei film di Charlie Chaplin, un esclusiva mondiale di grande prestigio.E‘ qui che si innesta l‘attività preziosa di Timothy Brock, considerato attualmente il più importante direttore d'orchestra per film-concerto esistente al mondo.Timothy Brock ha cominciato a interessarsi di film muti nel 1985 e da allora ha composto e restaurato partiture per oltre 30 film, tra cui Sunrise e Faust di F.W. Murnau, Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene , Steamboat Bill Jr. di Buster Keaton.La sua collaborazione con l' Association Chaplin di Parigi ha inizio nel 1999, quando gli viene commissionato il restauro della partitura di Tempi moderni di Charlie Chaplin e negli anni successivi : Il circo, Luci della città, Vita da cani, La febbre dell'oro, La donna di Parigi.Nel frattempo è nata l‘Orchestra Città Aperta, un organico corposo e assai dotato per registrare musica per film ad alto livello qualitativo (da qui l‘omaggio a Rossellini contenuto nella denominazione), che sotto la guida di Brock, sta ora realizzando questo interessante progetto.Continua la volontà dell'Orchestra Città Aperta di rimanere in Abruzzo a svolgere attività cinematografica, nonostante le enormi difficoltà logistiche ed organizzative , dovute al fatto di non avere una sala di registrazione perfettamente attrezzata da contendersi il mercato con l'estero, ma nonostante questo, il talento straordinario dell'organico orchestrale continua a richiamare sul nostro territorio personalità prestigiose del mondo del cinema nazionale ed internazionale.L'Orchestra è stata fondata dal compositore Carlo Crivelli (già collaboratore di Marco Bellocchio dei Fratelli Taviani e Michele Placido e recentemente vincitore del “Premio Cicognini”-miglior colonna sonora 2007-per la musica de “il 7 & l'8” di Ficarra e Picone) e da Jonathan Williams, uno dei più grandi cornisti del mondo, le sue collaborazioni vanno dai Pink Floyd a Claudio Abbado.A scorrere i nomi del sodalizio che compone l'Orchestra emergono personalità di grande prestigio come Gaby Lester, primo violino, che ha inciso a Londra le colonne sonore di film quali: Il codice da Vinci ,Troy ,Harry Potter, Volver ,Lezioni di piano, Madagascar II, Mamma Mia etc. , nonché membro della Michel Nyman Band, della Chamber Orchestra of Europe e insegnante del Royal College di Londra.La registrazione del sonoro di Chaplin verrà effettuata 4,5,6 marzo presso il Teatro La Fragolina di Fossa e negli stessi giorni saranno anche registrate le musiche composte da Carlo Crivelli per un corto di Marco Bellocchio.05/03/2010 9.04