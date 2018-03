Giovedì rossettiani 2010: «If I had words…» la voce dei poeti

VASTO. In occasione del 180° anno della nascita di Christina Rossetti, la voce poetica più autentica e universalmente riconosciuta della celebre famiglia vastese, il "Centro Europeo di studi rossettiani" propone una serie di incontri per ascoltare direttamente la Voce della Poesia, in sintonia con la proposta dei Giovedì Rossettiani, evento settimanale, dedicato ai "ritratti monografici".

Sei incontri d'autore con i grandi nomi della Poesia italiana contemporanea (Franco Loi, Franca Grisoni, Roberta Dapunt); con testimonianze eccellenti sull'intreccio Musica e Parole, come quella offerta da Don Backy e dalla presentazione delle sue Memorie di un juke box ; con il Teatro, quando la parola si fa poesia insieme al gesto di Mariangela Gualtieri in Nei Fiori del Silenzio e nella rilettura teatrale di Alfio Sesto dei versi in siciliano di Salvo Basso. Un'occasione irripetibile e di altissimo livello, introdotta da studiosi di letteratura del calibro di Pietro Gibellini (Università "Ca' Foscari" - Venezia) e Giovanni Tesio (Università Piemonte Orientale e critico letterario de "La Stampa"). Spazio dunque alla Parola d' Autore, di chi, con la letteratura e la poesia, ha instaurato un dialogo diretto, aperto e continuo, per permettere di scoprire i segreti

dell'Officina di un Poeta e rivelare l'incanto di questo sacro mestiere. A dare il titolo alla rassegna del 2010 il verso proemiale di Christina Rossetti di una sua poesia If I had words - Se avessi le parole Testimonianza sincera del labor quotidiano di un'anima poetica, sempre alla ricerca inesausta nel corso della sua vita dell'Incontro con la parola, che, a volte, sembra sfuggire e venire meno al Canto della Vita, ma che, una volta scoperta, trova modo di esprimersi - attraverso appunto voce, scrittura e gesto - e dare una personale chiave di lettura del mondo.



11 marzo, ore 17

Incontro con Franca Grisoni - Tra Terra e Cielo

Presentazione di Pietro Gibellini (Università Ca' Foscari di Venezia)



18 marzo, ore17

Parole e Musica - Incontro con Don Backy:

Storie di altre storie...memorie di un juke box 1970 - 1980

Presentazione di Gianni Oliva (Università di Chieti)



25 marzo, ore 17

Incontro con Roberta Dapunt - La Terra più del Paradiso

Presentazione di Giovanni Tesio (Università di Piemonte Orientale)



8 aprile, ore 17

Incontro con Franco Loi - Da Bambino Il Cielo

Presentazione di Giovanni Tesio (Università di Piemonte Orientale)



15 aprile, ore 17 (Teatro Rossetti)

Incontro con Mariangela Gualtieri: la poesia a teatro - Nel Silenzio dei Fiori

Presentazione di Antonella Di Nallo (Università di Chieti)



22 aprile, ore 17 (Teatro Rossetti)

Incontro con la poesia di Salvo Basso

A facci è sempri a stissa - Recital dell'attore Alfio Sesto

Presentazione di Laura Oliva (Università di Chieti)



03/03/2010 15.37