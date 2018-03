Violenza sulle donne: una tavola rotonda all’Aquila

ABRUZZO. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dieci anni fa dall'Onu, l'assessorato regionale alle Pari opportunità ha organizzato per mercoledì 25 novembre, alle ore 10, all'Aquila, nella sede regionale di palazzo Silone, (sala Celestino V – 2° piano) una tavola rotonda con i rappresentanti delle più importanti istituzioni regionali e giornalisti.Al centro del dibattito e della riflessione saranno la prevenzione degli stupri, la sicurezza delle donne e la necessità di un'opera di sensibilizzazione sempre più intensa verso il preoccupante fenomeno, che parta da scuole, famiglie e istituzioni.«Dobbiamo garantire alle donne pari opportunità di accesso e la possibilità di trasformarsi da vittime a protagoniste di sviluppo economico e sociale – ha dichiarato l'assessore alle Pari opportunità, Federica Carpineta – è per questo che nel piano regionale contro la violenza, redatto dall'assessorato alle Pari opportunità, di concerto con l'assessorato per le Politiche sociali, vi è come base la promozione della cultura, del rispetto e dell'inclusività sociale».Con l'assessore alle Pari opportunità, Federica Carpineta, prenderanno parte alla tavola rotonda l'assessore alle Politiche sociali, Paolo Gatti, il Prefetto dell'Aquila, Franco Gabrielli, il consulente giuridico del ministro per le Pari opportunità ed esperto Unar, Federica Mondani, il Questore della provincia dell'Aquila, Filippo Piritore, l'Avvocato Generale della Corte d'Appello dell'Aquila, Brizio Montinaro, il Comandante provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, colonnello Amedeo Specchia, la psicodiagnosta e criminologa, Laura Seragusa, già Comandante della sezione Psicologia del Reparto Analisi Criminologiche dell'Arma dei Carabinieri ed i quattro presidenti delle Province. Moderatore della tavola rotonda sarà il giornalista Duilio Rabottini, dell'Ufficio stampa della Giunta regionale.23/11/2009 19.45