Un talento per la politica, a Sulmona il libro

SULMONA. Sabato 21 novembre, alle ore 17,30, nella sala conferenze dell'Hotel Rojan di Sulmona (Via degli Agghiacciati, 15) verrà presentato il libro “Un talento per la politica - Sviluppare la persona con il coaching” (Franco Angeli, 2009) di Nicoletta Lanza e Fabio Padovan.

All'appuntamento, promosso dall'Associazione Culturale Ovidiana di Sulmona, assieme ai due autori interverranno, numerosi esponenti della politica nazionale e regionale.

Con Devis Di Cioccio, presidente dell'Associazione Ovidiana, ci saranno, tra gli altri, l'On. Francesco Pionati (Alleanza di Centro per La Libertà), l'On. Paola Pelino (Pdl), Pio Gagliardi (consigliere della Provincia di Avellino per la lista civica “Merito è Libertà”), Mauro Di Dalmazio, assessore della Regione Abruzzo con delega alla cultura e al turismo. L'incontro sarà moderato dal giornalista Antonio Ranalli.

L'ingresso è libero.

Sono attesi all'incontro numerosi altri rappresentanti della politica locale e regionale.

Il libro racconta il percorso formativo di chi vuole avvicinarsi alla politica, ma anche di chi ha già un ruolo.

Parla a chi vuole far emergere il proprio nome; a chi è attore della scena, ma decide di non uniformarsi e di percorrere strade coerenti con i propri valori; a chi vuole essere un "manager" della politica che punta sulla conoscenza e la valorizzazione di se stesso per raggiungere la leadership.

Gli autori, partendo da un'indagine statistica fatta a 150 politici, riflettono sulle caratteristiche personali necessarie per entrare e muoversi nell'arena politica e propongono tre tipologie di coaching per valorizzare le capacità di trasmettere emozioni, di gestire la propria immagine, di mantenere le relazioni con gli elettori e, all'interno del proprio schieramento, di fare lavoro di squadra, di gestire il tempo, di raggiungere gli obiettivi e di conservare la propria identità.

Il volume è arricchito da dichiarazioni e interviste al presidente della Regione Veneto, ai sindaci di Genova, Mantova, Torino,Venezia,Verona e molti altri.

Nicoletta Lanza e Fabio Padovan, sono coach e trainer di Formenergy, il network di consulenti specializzati che si occupa di coaching e di formazione avanzata per le aziende e per la politica. Da anni sono impegnati nell'ambito dello sviluppo manageriale, nella ricerca e nell'innovazione di metodologie per far emergere talenti. Nicoletta Lanza è autrice di “Essere coach. Lavorare con l'esperienza”.





20/11/2009 15.06