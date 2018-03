Il mosaico di una villa romana rinvenuto a Roseto

ROSETO. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici d'Abruzzo lo ha valutato di notevole interesse storico ed artistico e pertanto ne ha disposto il recupero con relativo restauro.

Stiamo parlando del mosaico di epoca romana rinvenuto nel corso dei lavori di ampliamento dello svincolo che dalla Statale 16 porta a Santa Petronilla.

Secondo la relazione archeologica, nell'area del rinvenimento si trovava una villa romana e il sito è stato datato approssimativamente tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale. Durante i lavori di scavo gli archeologi hanno rinvenuto diversi frammenti laterizi di pareti in ceramica e di anfore.

Il mosaico pavimentale è costituito da tessere bianche di circa un centimetro che poggia su un pavimento in coccio pesto. Per la dimensione e la posa delle tessere, il mosaico evidenzia una certa somiglianza con quelli rinvenuti all'interno di Palazzo Melatino a Teramo.

«Abbiamo affidato l'opera di recupero e restauro del mosaico ad una ditta specializzata, la Gavioli di Montorio- spiega l'Assessore Flaviano De Vincentiis- che dopo una attenta fase di preparazione seguita costantemente dalla Soprintendenza di Chieti, ed in particolare dal Dotto Glauco Angeletti, sta procedendo alla rimozione dei manufatti rinvenuti che saranno restaurati con speciali tecniche conservative».

«La zona del ritrovamento si inserisce in una più vasta area ricca di testimonianze archeologiche, – spiega il Sindaco Franco Di Bonaventura – si tratta infatti di un territorio limitrofo al fiume Vomano che proprio in epoca romana era navigabile e quindi rappresentava un naturale sfogo per il traffico delle merci e per il commercio. Non a caso negli anni 50 proprio nelle vicinanze dello svincolo di S. Petronilla furono rinvenute delle anfore che conserviamo presso la Villa Comunale».

Tutto il materiale rinvenuto sarà depositato presso la Villa Comunale di Roseto e presto l'Amministrazione comunale predisporrà una teca che permetterà ai visitatori di ammirare il mosaico.



27/10/2009 13.03