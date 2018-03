La mostra di pittura "Dante e Francesca da Rimini" a Pescara

PESCARA. La mostra pittorica su Dante si trasferisce a Pescara per la prima volta, causa sisma.

Tutte le opere pittoriche delle ultime cinque mostre, da “La Vita Nuova”, a “Le rime di Dante”, da “La Monarchia”, passando per “Dante e Ovidio” fino a le ultime “Dante e il Purgatorio “ e “Dante e San Francesco”, che ammontano a ben oltre 250, e depositate nel Castello di Torre de' Passeri, sono state trasferite temporaneamente presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare grazie alla sensibilità e disponibilità del sindaco, Nicolino Di Quinzio ed alla collaborazione del presidente della Fondazione Michetti, Vincenzo Centorame.

Di conseguenza in questa edizione, per la prima volta, il taglio del nastro si terrà a Pescara, presso le sale dell'ex Aurum (Ala d'Annunzio) il giorno 14 ottobre, dopo la presentazione della mostra che si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Pescara, a partire dalle ore 11:00, alla presenza di studenti in rappresentanza di alcune scuole di Pescara, di rappresentanti della stampa e di autorità politiche e accademiche.

La Fondazione “Casa di Dante in Abruzzo” ha programmato per il 2009 la mostra di pittura “Dante e Francesca da Rimini” nella quale saranno esposte, per la prima volta dal Trecento, le illustrazioni del V canto dell'Inferno, quello di Paolo e Francesca.

Il loro dramma di adulterio si consumò nella Corte malatestiana di Rimini, presumibilmente nel 1285, con l'uccisione dei due amanti da parte del marito di Francesca, tra l'indifferenza generale e del tutto ignorato dai documenti e dalla cronaca locale. Lo ricorderà Dante, per la prima volta, dopo circa quindici anni, creando con la sua fervida fantasia l'episodio più popolare e affascinante della Divina Commedia, ma presentando la tragica storia a modo suo. La famiglia Gizzi, e la Fondazione Casa di Dante in Abruzzo hanno ringraziato quanti si sono adoperati per rendere possibile l'evento anche quest'anno.



06/10/2009 16.27