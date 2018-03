I cittadini incontrano la "giustizia" con i convegni di Codici

ABRUZZO. Una serie di incontri monotematici i cui relatori sono i protagonisti della giustizia locale. Una iniziativa per sensibilizzare i cittadini sui temi che ruotano intorno al tema della legalità.

L'iniziativa dal titolo “Obiettivo legalità”, voluta dall'associazione Codici, con il patrocinio della Provincia di Pescara e quello della Associazione magistrati comprende 9 incontri monotematici che si terranno presso la sala “Figlia di Jorio” della Provincia di Pescara e 8 appuntamenti direttamente nelle scuole superiori della Provincia di Pescara.

L'Associazione Codici da alcuni anni si batte per la diffusione della legalità e di difendere i cittadini dai piccoli grani abusi di ogni giorno.

«In un momento cruciale per la nostra democrazia», hanno detto in conferenza stampa i rappresentanti di Codici, «di crisi dei valori e di principi sani l'associazione di Consumatori ed Utenti Codici ha voluto impegnare mezzi e forze per organizzare questa serie di incontri. Siamo onorati di poter ospitare buona parte dei sostituti procuratori della Procura della Repubblica di Pescara, del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti nonché di investigatori ed esponenti dell'informazione regionale. E' importante secondo noi porre l'attenzione sui principi fondamentali della Costituzione e poter stabilire un contatto diretto tra i cittadini, i giovani e chi si occupa di giustizia quotidianamente».

I pubblici ministeri di Pescara illustreranno in maniera semplice e discorsiva fenomeni oggi di grande attualità.

Il Procuratore della Repubblica di Pescara Nicola Trifuoggi aprirà la manifestazione che terminerà a dicembre ed illustrerà nell'incontro del 5 ottobre (ore 17.00, 19.00) la Costituzione italiana e i suoi valori a sessant'anni dalla sua promulgazione.

Il Pm Gennaro Varone, invece, si addentrerà nei fenomeni distorsivi che rallentano e inquinano la pubblica amministrazione.

Il Pm Di Florio illustrerà le nuove frontiere della criminalità economica ed i mezzi che attualmente la giustizia ha per annientarle.

Di particolare importanza saranno gli appuntamenti che seguiranno tenuti dal Pm Del Bono e dal comandante della Squadra Mobile, Zupo, i quali tratteranno rispettivamente del mobbing e dei reati di usura e estorsione.

Mercoledì 21 ottobre sarà la volta del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti che relazionerà su :“Il danno erariale nella pubblica amministrazione”.

Gli ultimi appuntamenti in calendario verteranno poi del reato dello stalking, delle forme di controllo del cittadino sulla pubblica amministrazione e dell'importanza della informazione nell'era dei nuovi media.

Dopo la prima fase di incontri pubblici rivolti ai cittadini che vogliono sapere e conoscere da vicino gli operatori della giustizia si aprirà la seconda fase nelle scuole superiori della provincia di Pescara.

I relatori si confronteranno direttamente con gli alunni delle scuole i quali potranno rivolgere direttamente domande e chiarire i loro dubbi su reati, principi fondamentali della nostra Repubblica o su come si conduce una indagine o una investigazione.



«Da qualsiasi punto di vista si voglia analizzare il presente», dice Giovanni D'Andrea, Segretario regionale dell'associazione Codici, «è innegabile che stiamo vivendo un periodo storico delicato. Siamo convinti che in assenza di nuovi valori si affermerà sempre più la cultura dell'avere e dell'apparire. E' fondamentale riuscire a far capire che il rispetto di tutti delle leggi garantisce i diritti del singolo e tutela la libertà della collettività. Per questo abbiamo pensato che è nostro dovere -nel microcosmo in cui viviamo- dare un piccolo contributo alla costruzione di una società più vicina e aderente alla Costituzione Italiana».



«Un altro degli scopi che vorremmo raggiungere»,ha aggiunto Domenico Pettinari, segretario provinciale, «è quello di portare gli operatori della giustizia nelle Istituzioni, in questo caso Provincia e scuole, e, dunque, tra la gente e accorciare così le distanze. Questo ciclo di conferenze vuole contribuire altresì a rafforzare il senso civico e morale della cittadinanza e sensibilizzare le nuove generazioni sui fenomeni di disagio giovanile».



02/10/2009 13.02





IL CALENDARIO



APPUNTAMENTI NELLA SALA FIGLIA DI IORIO (PROVINCIA DI PESCARA





• Lunedì 5/10/2009 ore 17.00 – 19.00: Dr. Nicola Trifuoggi – Procuratore della Repubblica di Pescara - (La costituzione Italiana ad oltre 60 anni dalla promulgazione)



• Giovedì 8/10/2009 ore 17.00 – 19.00: Dr. Gennaro Varone – Sostituto Procuratore - (I reati di abuso d'ufficio, corruzione e concussione)



• Lunedì 12/10/2009 ore 17.00 – 19.00: Dr. Giampiero Di Florio – Sostituto Procuratore - (Criminalità economica e attività d'indagine)



• Martedì 13/10/2009 ore 17,00 – 19.00: - Sostituto Procuratore - Dr.ssa Barbara Del Bono – Sostituto Procuratore - (Mobbing )



• Martedì 20/10/2009 ore 17.00 – 19.00: Dr. Nicola Zupo – Capo della Mobile della Questura di Pescara - (Usura ed Estorsione)





• Mercoledì 21/10/2009 ore 17.00 – 19.00 Dr. Di Fortunato Bruno - Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti Abruzzo– (Il danno erariale nella P.A.)





• Venerdì 23/10/2009 ore 17.00 – 19.00 Dr.ssa Valentina D'Agostino – Sostituto Procuratore - (Stalking)



• Martedì 27/10/2009 ore 17.00 – 19.00 Dr. Giuseppe Bellelli – Sostituto Procuratore - (Le forme di controllo del cittadino nella P.A.)



• Mercoledì 28/10/2009 ore 17.00 – 19.00 Dr. Alessandro Biancardi – Direttore Quotidiano PrimaDaNoi.it - (L'informazione, linfa vitale della democrazia)





GLI APPUNTAMENTI NELLE SCUOLE





Lunedì 16/11/2009 ore 10.00 – 12.00: Istituto Commerciale “Manthonè” (PE) – Relatore Dr. Nicola Trifuoggi (La Costituzione ad oltre 60 anni dalla promulgazione



Martedì 17/11/2009 ore 10.00 – 12.00 Istituto Commerciale “Manthonè” (PE) – Relatore Dr.ssa Antonietta Picardi (Il fenomeno del bullismo: profili penali )



Lunedì 23/11/2009 ore 10.00 – 12.00 Liceo Artistico “Misticoni” (PE) – Relatore Dr. Nicola Trifuoggi (La Costituzione ad oltre 60 anni dalla promulgazione)



Martedì 24/11/2009 ore 10.00 – 12.00 Liceo Artistico “Misticoni” (PE) – Relatore Dr.ssa Barbara Del Bono (Mobbing)



Lunedì 30/11/2009 ore 10.00 – 12.00) Liceo Scientifico “G.Galilei” (PE) - Relatore Dr. Nicola Trifuoggi (La Costituzione ad oltre 60 anni dalla promulgazione)



Martedì 1/12/2009 ore 10.00 – 12.00 Liceo Scientifico “G.Galilei” (PE) – Relatore Dr. Giampiero Di Florio (Criminalità economica e attività d'indagine)



Lunedì 14/12/2009 ore 10.00 – 12.00: Liceo Classico “G. D'Annunzio” (PE) –

Relatore Dr. Nicola Trifuoggi (La Costituzione ad oltre 60 anni dalla promulgazione)



Martedì 15/12/2009 ore 10.00 – 12.00: Liceo Classico “G. D'Annunzio” (PE) – Relatore Dr. Gennaro Varone (Esposizione di un Caso Giudiziario)