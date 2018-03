I politici se la suonano e se la cantano al Parco Gesuiti

PESCARA. Si svolgerà venerdì 18 settembre e sabato 19 (ore 21) la due giorni canora di “Simpaticamente Cantando” nel parco dei Gesuiti, in via del Santuario 160.

Interpreti musicali, come avvenuto nelle altre due precedenti edizioni, saranno 12 amministratori comunali, provinciali, regionali e segretari provinciali di sindacato.

Saranno loro a dar vita ad una serata a colpi di canzoni di oggi e di ieri. Presentatori prescelti Pasquale Tritapepe e Rossella Micolitti attrice, produttrice di importanti spettacoli e presidente dell'associazione culturale La Favola Bella.

Le prime due canzoni classificate nella prima serata, insieme alle prime due della seconda serata, accederanno ad una finale per decretare il vincitore della manifestazione.

Il vincitore per due anni consecutivi è stato l'ex assessore Moreno Di Pietrantonio con brani di Vasco Rossi. Anche quest'anno interpreterà una canzone di Vasco (“Mi piaci tu”).

Ad essere giudicati per l'accesso in finale ci sarà una giuria composta da amministratori e rappresentanti di testate giornalistiche locali, oltre che televisive.

Il parco sarà capace di ospitare 800 persone. Il biglietto d'ingresso costa 5 €, si può acquistare presso la portineria dei Gesuiti. «Il reale guadagno della manifestazione», dicono gli organizzatori, «verrà devoluto a favore della ricostruzione aquilana».



10/09/2009 12.35