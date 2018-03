L’artigianato artistico di qualità a Lanciano

LANCIANO. Dal 17 al 31 settembre 2009 presso la galleria permanente dell'artigianato in via monte Maiella a Lanciano, si terrà un'importante mostra mercato.L'obiettivo dell'Associazione Pezzi Unici gestore dell'area è quello di presentare gli artigiani della Città e dell'Abruzzo i quali producono pezzi unici e/o piccole serie numerate che risultano essere veri capolavori di nicchia.La galleria si suddivide in botteghe permanenti dove l'artigiano lavora e propone direttamente al pubblico le proprie creazioni e di una parte espositiva diversificata.«La scommessa della riqualificazione dei box in Via Monte Maiella è stata vinta», ha dichiarato il sindaco Filippo Paolini. «Sono convinta», ha detto l'assessore alle Attività produttive/commercio del Comune di Lanciano Graziella Di Campli «che la struttura di Via Monte Maiella amplierà sempre più le proprie prospettive , quindi , quelle della nostra Città in ordine alla conservazione e alla promozione del patrimonio che riguarda l'artigianato artistico su tutti i livelli».Nei giorni del 13 e 14 settembre si svolgeranno, invece, rispettivamente due appuntamenti: Sfilata di moda, acconciatura gioiello, accessori (nello spazio antistante la galleria); donna immagine “Io Presentosa 2009” ( nello spazio antistante la galleria).09/09/2009 16.15