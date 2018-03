A Castelli parte oggi la terza edizione della Fiera dell'Agricoltura

CASTELLI. È tutto pronto per la terza edizione della Fiera dell'Agricoltura Sostenibile che si terrà a località Befaro di Castelli, provincia di Teramo, dal 31 luglio al 2 agosto.

Parole d'ordine della manifestazione sono economia, gastronomia e tradizione. Per quanto riguarda la prima è prevista la mostra mercato delle giovenche, che ha come obiettivo degli allevatori quello di costruire un consorzio di produttori per razionalizzare le risorse organizzative delle aziende agricole.

Nella fiera sarà presente uno stand gastronomico, gestito dall'associazione San Marino, dove si potranno gustare numerosi tagli di marchigiana IGP ed altri prodotti locali.

La manifestazione vuole anche rappresentare un punto di incontro con le tradizioni del passato. In tal senso è prevista la sfilata dei trattori d'epoca, l'esposizione di antichi mestieri, giochi popolari e quant'altro.

All'atto della presentazione dell'evento gli organizzatori ed il presidente dell'associazione San Marino, Corrado Leonetti, hanno sottolineato la fase di grande difficoltà in cui versa tutta l'area. In particolare il terremoto del sei aprile scorso che ha colpito anche i comuni di Castelli e Arsita, che rientrano nell'area del cratere.

Novità quest'anno anche per quanto riguarda la gestione dell'evento, passata dalla CIA nelle mani dell'associazione San Marino, costituita da allevatori dell'area in collaborazione con la confederazione italiana agricoltori della provincia di Teramo, il comune di Castelli, l'Ente Parco, l'Ara sezione Teramo e le comunità montane di Tossicia e Cermignano.

A causa dei crolli di alcune arterie stradali provocate dal terremoto del sei aprile scorso, per poter arrivare nell'area della fiera sarà sufficiente seguire la segnaletica appositamente preparata dall'associazione San Marino.

Favorevoli alla manifestazione Mauro Febbo, Assessore all'Agricoltura della regione Abruzzo e Concezio Di Flavio, sindaco di Castelli.

31/07/2009 11.51