3° Edizione "Premio Letterario Sergio De Risio"

SCERNI. Sabato 25 luglio 2009 si è riunita presso la sede della Regione Abruzzo di Roma la giuria del “Premio Letterario Sergio De Risio” presieduta da Renato Minore. La giuria ha scelto per le tre sezioni in concorso le seguenti terne di finalisti:Sezione I - opere propriamente poeticheFinalisti: - Galluccio Bruno con “Verticali”- Testa Enrico con “Pasqua di neve”- Viviani Cesare con “ Credere all'invisibile”Sezione II - opere di riflessione teorica e criticaFinalisti: - Bencivenga Ermanno con “Il pensiero come stile”- Bodei Remo con “Paesaggi sublimi”- Pierluigi Panza con “ La croce e la sfinge”Sezione III - poesia ineditaFinalisti: - Caldarelli Claudio con “Non denunciate gli immigrati”- Franzin Fabio con “Canti dell'offesa”- Vetromile Giuseppe con “ Prima di ogni pace”Giovedì 30 luglio, la giuria si riunirà nuovamente per scegliere il vincitore delle sezioni del bando di concorso.Sabato 29 agosto 2009 ci sarà la proclamazione ufficiale a Scerni (Ch), dove si è sempre tenuto il Premio Letterario intitolato a Sergio De Risio.info: www.premiosergioderisio.it28/07/2009 12.46