L’Ugl ricorda Falcone e Borsellino con un riconoscimento a Renato Cortese

PESCARA. “Campana della Legalita'” 2009 della UGL-Abruzzo a Renato Cortese, l'uomo che ha reso possibile la cattura di Bernardo Provenzano. Gli verra' assegnata sabato 18 luglio durante la “Giornata della Legalità” che il sindacato Ugl annualmente organizza per ricordare i Giudici Falcone, Borsellino ed i ragazzi delle scorte.L'appuntamento è per le ore 10 al museo Vittoria Colonna.«La nostra Regione», ha detto il segretario regionale della Ugl Geremia Mancini, «è stata ed è purtroppo interessata da vicende che hanno visto intervenire la Magistratura su una classe dirigente molto spesso dimostratasi corrotta, per questo è indispensabile tenere alta l'attenzione sulla Questione Morale. Da qui l'iniziativa di domani che porta all'attenzione della gente d'Abruzzo l'uomo che, con grande capacità investigativa e con coraggio, ha per anni ricercato ed infine arrestato il Super boss mafioso Bernardo Provenzano, il capo della Squadra mobile di Reggio Calabria, Renato Cortese».In occasione del 17° anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo (19 luglio 1992), la Ugl ha organizzato un dibattito al quale prenderanno parte il giudice Giuseppe Di Lello, già componente assieme a Falcone e Borsellino, del Pool Antimafia di Palermo, il procuratore capo di Pescara Nicola Trifuoggi e il presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, Salvatore Calleri.Durante la stessa manifestazione verrà assegnata a Cortese la “Campana della Legalità” per «aver dimostrato eccezionali capacità investigative, senso del dovere e notevole coraggio nel perseguire ed infine consegnare alla Giustizia un uomo che da 40 anni era ricercato da ogni forza dell'ordine: Bernardo Provenzano».16/07/2009 14.42