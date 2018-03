A Civitella Roveto il Festival Vengo a Cerc'Arti

CIVITELLA ROVETO. Il Forum dei giovani di Civitella Roveto annuncia la terza edizione del festival dei giovani artisti Vengo a Cerc' Arti che avrà luogo il giorno 8 agosto 2009 nel suggestivo centro storico di Civitella Roveto.

Anche quest'anno lo scopo del Festival sarà quello di valorizzare l'ARte in tutte le sue forme ed espressioni, ma senza dimenticare la tragedia che ha colpito la regione lo scorso 6 aprile.

Proprio per questo il ricavato ottenuto dalla vendita dei lavori realizzati nella giornata del Festival verrà devoluto in beneficenza.

Con la complicità del centro storico completamente rinnovato dalla magia dell'arte, la giornata si svolgerà all'insegna di un viaggio polisensiorale, una vera e propria immersione in un originale percorso, ricco di nuove creazioni e di suggestive emozioni, realizzato da giovani talenti.

Durante la giornata si esibiranno artisti di strada, musichieri e teatranti, nella serata si alterneranno i concerti di molti gruppi musicali.

La partecipazione è gratuita e aperta ai giovani creativi (massimo 35 anni) senza restrizione di genere o tecnica, che possono iscriversi entro il 15 luglio.

Per info vengoacercarti@forumgiovanicivitellaroveto.it





