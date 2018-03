A Castelnuovo Vomano, Ciminiera presenta il libro "Le rotte della musica"

CASTELNUOVO VOMANO. Il Mediterraneo raccontato attraverso le parole dei musicisti. È l'obiettivo dell'edizione di Castellarte 2009 nella quale verrà presentato “Le rotte della Musica”, il nuovo libro di Fabio Ciminiera. L'appuntamento è per venerdì 26 giugno a partire dalle ore 21.30 all'agriturismo Villa Irelli a Castelnuovo Vomano, provincia di Teramo.

Nel suo libro, Ciminiera ha voluto mettere in evidenza gli incontri e le influenze di artisti che hanno attraversato, nelle espressioni e nelle esperienze, il confine imposto per dar vita a sonorità intriganti.

Nelle intenzioni degli organizzatori il jazz e l'improvvisazione sono il filo conduttore de Le rotte della musica, un racconto corale realizzato attraverso le parole e gli interventi dei protagonisti.

Fabio Ciminiera ha tracciato in questo volume un affresco sfaccettato dalle musiche della regione.

Si parte da Django Reinhardt e dal jazz.

Nel libro sono presenti circa ottanta tra musicisti, operatori e fotografi che vivono e lavorano sulle sponde del Mediterraneo. Tra i tanti, le figure storiche del jazz europeo come Franco Cerri, Gegè Munari, Daniel Humair e Toots Thielemans, Akim El Sikameya, Abaji e Damir Imanovic.

Tutti intervengono in modo da proseguire l'uno il racconto dell'altro, intrecciando esperienze ed intuizioni in un percorso nelle intenzioni sempre in movimento.

Questo, fa sapere l'autore, rende possibili tre diverse letture del volume: una squisitamente cronologica, una geografica ed una rivolta al contatto con le esperienze dei singoli musicisti.

Fabio Ciminiera è attivo nel mondo del jazz dal 2000. È stato conduttore radiofonico e televisivo, redattore e critico. Dal 2002 collabora con www.jazzconvention.net. È redattore per la sezione giornalistica di Jazz Convention e conduce due rubriche sul sito Real Interviews. È stato anche conduttore televisivo della trasmissione Jazz Around Tv.

Ciminiera ha presentato diversi festival di jazz come Archi in Jazz, Young Jazz, Jazz alla Mole, Beat Onto Jazz ed i concerti del Marni Jazz Club a Pescara.

Le rotte della musica è anche su myspace all'indirizzo http://www.myspace.com/lerottedellamusica

24/06/2009 9.46